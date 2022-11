Βεζένκοφ Ολυμπιακός – Euroleague: Αναδείχθηκε MPV της 10ης αγωνιστικής

Ο Σάσα Βεζένκοβ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη του Ολυμπιακού (86-76) επί της Άλμπα Βερολίνου, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Euroleague. Αποτέλεσμα, να κατακτήσει ξανά το βραβείο του MVP. Ο Βούλγαρος φόργουορντ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 24 πόντους με 6/6 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 6/6 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 κλεψίματα, 6 κερδισμένα φάουλ και 34 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Αυτή είναι η 4η φορά που ο Βεζένκοβ κατακτά το βραβείο του MVP της αγωνιστικής φέτος, έχοντας ακόμα αναδειχθεί πολυτιμότερος παίκτης την 2η, την 4η και την 8η αγωνιστική.

Πρόσφατα, ο Βεζένκοφ έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «pick ‘n roll» σχετικά με την Εθνική Ελλάδας: «Έχω δεχτεί άπειρα μηνύματα στα social media, ο κόσμος με σταματάει και πιστεύει πως η απόφαση ήταν πως ήλθε η Εθνική Ελλάδας, μού έκανε πρόταση αλλά εγώ αποφάσισα να παίξω για τη Βουλγαρία. Να είμαστε ειλικρινείς και να πούμε τα πράγματα όπως είναι… Κανείς ποτέ δεν ήλθε να μου πει, να ασχοληθεί, να κάνει το οτιδήποτε. Το ελληνικό διαβατήριο το πήρα με νόμιμο τρόπο, ζούσα πέντε χρόνια στην Ελλάδα, έδωσα τα χαρτιά μου… Δεν ασχολήθηκε ποτέ κάποιος έμπρακτα, να έλθει να μου πει: “Ξέρεις τι, σε θέλουμε, είσαι καλός…”. Στην τελική δεν αδικώ κάποιον. Όταν ήμουν 17-18 χρονών, μπορεί να μην έβλεπαν προοπτική σε εμένα ή το οτιδήποτε. Τα ελληνικά είναι η πρώτη μου γλώσσα, δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε αυτό. Έμπρακτα δεν ασχολήθηκε κάποιος μαζί μου. Δεν τέθηκε θέμα ποτέ για το τι μπορεί να γίνει ώστε να γίνει κάποια αλλαγή».

The 𝗠𝗩𝗣 𝗢𝗙 𝗡𝗢𝗩𝗘𝗠𝗕𝗘𝗥 is Sasha Vezenkov 🔴⚪️@olympiacosbc forward had an unbelievable 29.4 PIR average at the end of the month😤#EveryGameMatters pic.twitter.com/IMNPHKHCRC

