Βρυξέλλες επεισόδια: Συγκρούσεις και φωτιές μετά την ήττα του Βελγίου στο Μουντιάλ

Βίαια επεισόδια ξέσπασαν στις Βρυξέλλες μετά τη νίκη του Μαρόκου επί του Βελγίου με 2-0 στο Μουντιάλ του Κατάρ. Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα της βελγικής ραδιοτηλεόρασης rtbf, τα πνεύματα οξύνθηκαν όταν ακυρώθηκε το πρώτο γκολ των Μαροκινών, ενώ υπήρξε κλιμάκωση της έντασης στο δεύτερο ημίχρονο. Η ιστοσελίδα κάνει λόγο για 150 νεαρούς που είχαν συγκεντρωθεί στις περιοχές του χρηματιστηρίου και στο Γκαρ ντι Μιντί. Τεταμένο ήταν το κλίμα και στο Μόλενμπεκ.

Scenes in Brussels after the match. pic.twitter.com/cbnGL463dU

The center of Brussels is on fire after the match. 🇲🇦🇧🇪 pic.twitter.com/D0zznXZ00d

Πλάνα τα οποία έχουν αναρτηθεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχουν αναπαραχθεί από τα βελγικά μέσα δείχνουν κάδους να καίγονται και ένα άδειο όχημα το οποίο είναι αναποδογυρισμένο στη μέση του δρόμου. Η αστυνομία προσπάθησε να διαλύσει το πλήθος ρίχνοντας νερό υπό πίεση, ενώ απαγόρευσε την κυκλοφορία σε πολλούς δρόμους.

International press reports that Belgian fans are rioting in Brussels after Belgium lost 2-0 to Morocco at the World Cup in Qatar an hour ago.

Videos seem to suggest that it is rather Moroccan fans who are rioting. pic.twitter.com/9mVfpkmFk4

— Visegrád 24 (@visegrad24) November 27, 2022