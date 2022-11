Σάρα Καρμπονέρο υγεία: Χειρουργήθηκε επειγόντως, επίθεση Κασίγιας στα ΜΜΕ

Σε νέα επέμβαση υποβλήθηκε η Σάρα Καρμπονέρο. Η Ισπανίδα δημοσιογράφος πήγε για μια εξέταση ρουτίνας στην Clínica Universitaria de Navarra, αλλά οι γιατροί που την παρακολουθούν αποφάσισαν πως πρέπει να μπει αμέσως στο χειρουργείο. Η Σάρα Καρμπονέρο είχε διαγνωστεί πριν από 3,5 χρόνια με καρκίνο ωοθηκών και είχε υποβληθεί σε επέμβαση. Τα ΜΜΕ στην Ισπανία αυτή τη φορά αναφέρουν για νέα επέμβαση αλλά δεν υπάρχουν λεπτομέρειες. Φυσικά μετά από την περιπέτεια της δημοσιογράφου με τον καρκίνο τα σενάρια αναφέρουν ότι δίνει νέα μάχη με την αρρώστια. Η πρώην δημοσιογράφος του Radio MARCA έχει δίπλα την μητέρα της αλλά και την στενή φίλη της την δημοσιογράφο, Isabel Jiménez.

Η Σάρα Καρμπονέρο έγινε γνωστή σε όλο τον κόσμο εξαιτίας της σχέσης της με τον Ίκερ Κασίγιας. Κατά την διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2010 στη Νότιο Αφρική η Ισπανία κέρδισε την κούπα με τον τερματοφύλακα της Ρεάλ Μαδρίτης να αρπάζει και να φιλάει σε ζωντανή σύνδεση και εν ώρα συνέντευξης την Καρμπονέρο. Έτσι αποκαλύφθηκε η σχέση τους και οι δύο τους οδηγήθηκαν στον γάμο.

Έχουν αποκτήσει δύο γιους, τον 8χρονο Μάρτιν και τον 6χρονο Λούκας αλλά το 2021 χώρισαν. Ο Ίκερ Κασίγιας αυτή την περίοδο είναι στο Κατάρ ως σχολιαστής στο Μουντιάλ.

Iker Casillas' wife Sara Carbonero has revealed that she's fighting ovarian cancer, just three weeks after her husband suffered a heart attack in training. 😢

Get Well Soon 🙏 pic.twitter.com/6jZXJ58akK

— Football Factly (@FootballFactly) May 21, 2019