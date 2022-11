Μουντιάλ 2022 Αγγλία: Το viral χασμουρητό συντρόφων των παικτών

Μόνο ευχαριστημένοι δεν έμεινα όσοι φίλαθλοι βρέθηκαν την Παρασκευή (25/11) στο στάδιο Al Bayt, στην πόλη Αλ Κορ του Κατάρ, για να δουν από κοντά το Αγγλία-ΗΠΑ για την τελική φάση του Μουντιάλ 2022. Το παιχνίδι (0-0) κρίθηκε βαρετό από τους οπαδούς, τόσο από πλευράς σκορ όσο και θεάματος. Οι κοπέλες των παικτών της Αγγλίας απαθανατίστηκαν να χασμουριούνται κατά τη διάρκεια του χθεσινού απογοητευτικού αγώνα, μία διάθεση που -όπως αναφέρουν πολλά βρετανικά ταμπλόιντ- αντικατοπτρίζει τη διάθεση και ολόκληρου του έθνους τους.

Η αρραβωνιαστικιά του Κάιλ Γουόκερ, Άννι Κίλνερ, χωρίς να την ενδιαφέρει ο φωτογραφικός φακός δεν συγκράτησε το χασμουρητό της κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ενώ η κοπέλα του Άαρον Ράμσντεϊλ, Τζορτζίνα Ίρβιν, πάσχιζε επίσης να διατηρήσει την προσοχή της. Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι οι σύζυγοι και οι σύντροφοι των παικτών των «τριών λιονταριών» είναι σχεδόν κάθε φορά στο πλευρό τους, φάνηκε πως αυτή τη φορά, πολλές από αυτές ήταν αφηρημένες.

Them… and the rest of the nation 😴 https://t.co/htAbIc0RrU

— Daily Star Sport (@DailyStar_Sport) November 25, 2022