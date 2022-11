Τσίπρας παγετώνες: Πάρτι στο Twitter με τη γκάφα του στην Πέλλα

Ένα γλωσσικό ολίσθημα του Αλέξη Τσίπρα από την Πέλλα έγινε viral στα social media. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη χθεσινή περιοδεία του στον νομό Πέλλας, εκτός από την εξαγγελία περί επαναδιαπραγμάτευσης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, θέση που χαρακτήρισε «λόγια του αέρα» ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντησή του με τον Μαργαρίτη Σχοινά, υπέπεσε σε ένα σφάλμα.

Μιλώντας σε παραγωγούς, ο κ. Τσίπρας μίλησε για… παγετώνες που καταστρέφουν την παραγωγή των αγροτών, εννοώντας προφανούς τους παγετούς.

Φυσικά οι αντιδράσεις στα social ήταν ακαριαίες, δηλητηριώδεις και χιουμοριστικές με το hashtag #παγετώνας.

Δείτε μερικές χαρακτηριστικές από αυτές:

Dear @atsipras,

If you are not fluent in Greek, you could speak in English.

Most ζαίοι will understand you, either way.

Here comes some help with «παγετός» (first three pictures) and «παγετώνας» (last picture): pic.twitter.com/CEEEWYCHct

— Buzz Daz Jazz! (@jazz_daz) November 24, 2022