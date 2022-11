Γηραιότερη γάτα στον κόσμο: Η «Φλόσι» μπήκε στο ρεκόρ Γκίνες

Το προσδόκιμο ζωής μιας γάτας είναι 12 – 18 έτη. Αυτό ισχύει τουλάχιστον για τα περισσότερα γατάκια στον κόσμο, με φωτεινή εξαίρεση την 27 ετών Φλόσι! Το συγκεκριμένο κατοικίδιο από το νοτιοανατολικό Λονδίνο στέφθηκε πριν από λίγες ημέρες η γηραιότερη γάτα στον κόσμο – λίγες εβδομάδες πριν κλείσει τα 27 της χρόνια, αφότου οι ειδικοί ανακάλυψαν τα αρχεία των κτηνιάτρων που έδειχναν ότι γεννήθηκε το 1995. Ο Κρεγκ Γκλεντάι, αρχισυντάκτης των Παγκόσμιων Ρεκόρ Γκίνες, δήλωσε: «Ήμασταν τόσο ενθουσιασμένοι όταν μάθαμε για την υπέροχη Φλόσι – δεν συναντάς κάθε μέρα μια γάτα που έχει γεννηθεί στα μέσα της δεκαετίας του ‘90. Μιλάμε για το ανθρώπινο ισοδύναμο των 120 χρόνων».

Ως γατάκι, η Φλόσι ήταν αδέσποτη και ζούσε κοντά σε ένα νοσοκομείο του Μερσισάιντ, όταν ένας εργαζόμενος την πήρε και την κράτησε στην οικογένειά του για 24 χρόνια. Μετά τον θάνατο των ιδιοκτητών όμως, η Cats Protection την παρέδωσε στην 27χρονη Βίκυ Γκριν, η οποία δήλωσε: «Ήξερα από την αρχή ότι η Φλόσι ήταν μια ξεχωριστή γάτα, αλλά δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα μοιραζόμουν το σπίτι μου με μια κάτοχο των ρεκόρ Γκίνες». Όσο για την υγεία της, όπως λέει η Γκριν: «Είναι κουφή και δεν βλέπει καλά, αλλά τίποτα από αυτά δεν φαίνεται να την ενοχλεί. Λατρεύει τη στοργή και έχει πολύ όρεξη. Δεν υπάρχει περίπτωση να αρνηθεί ένα καλό γεύμα, εκτός κι αν είναι αγκαλιά με την αγαπημένη της κίτρινη κουβέρτα».

New record: Oldest living cat – Flossie aged 26 years and 329 days 😸

She's the human equivalent of 120 years old! https://t.co/4dyGE4L0nV pic.twitter.com/JJd9gXSKmV

— Guinness World Records (@GWR) November 23, 2022