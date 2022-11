5χρονος – σεισμός στην Ινδονησία: Ανέσυραν ζωντανό αγόρι δύο ημέρες μετά τα 5,6 Ρίχτερ

Ένα «θαύμα» σημειώθηκε στην Ινδονησία, δύο ημέρες μετά τον σεισμό των 5,6 Ρίχτερ ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε 261 ανθρώπους, καθώς τα σωστικά συνεργεία κατόρθωσαν να ανασύρουν ζωντανό από τα συντρίμμια του σπιτιού του τον Άζκα, ένα αγόρι 5 ετών. Η διάσωση του παιδιού στην Τσιάντζουρ, στο δυτικό τμήμα της ινδονησιακής νήσου της Ιάβας, γέννησε ελπίδες πως μπορεί να βρεθούν ζωντανοί κι άλλοι παγιδευμένοι στα συντρίμμια κτιρίων που κατέρρευσαν όταν χτύπησε ο σεισμός. «Μόλις συνειδητοποιήσαμε πως ο Άζκα ήταν ζωντανός, όλος ο κόσμος έβαλε τα κλάματα — κι εγώ», είπε ο Τζέξεν Κολίμπου, εθελοντής ενταγμένος σε συνεργείο που συμμετέχει στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, χαρακτηρίζοντας «θαύμα» τη διάσωση του παιδιού. Βίντεο τραβηγμένο με κινητό τηλέφωνο δείχνει μέλη του σωστικού συνεργείου να βγάζουν σώο το αγοράκι από τα συντρίμμια, έπειτα από δυο ημέρες που έμεινε παγιδευμένο, χωρίς νερό, ούτε τροφή.

#Earthquake 268 people have been killed in the powerful 5.6 magnitude earthquake that jolted #Indonesia's main island of Java on Monday, injuring several people.

