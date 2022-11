Βιρτζίνια μακελειό: Πολλοί νεκροί και τραυματίες μετά από πυροβολισμούς σε κατάστημα Walmart

Η αστυνομία στην πόλη Τσέζαπικ, στην πολιτεία Βιρτζίνια, έχει κινητοποιηθεί καθώς ειδοποιήθηκε για πυρά μέσα σε σούπερ μάρκετ της αλυσίδας Walmart που είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και να τραυματιστούν πολλοί άνθρωποι μέσα στο κατάστημα. Σύμφωνα με εκπρόσωπό της που μίλησε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN, τον Λίο Κοζίνσκι, αστυνομικοί που μπήκαν στο σούπερ μάρκετ βρέθηκαν μπροστά σε νεκρούς και τραυματίες. Ο αριθμός τους δεν έχει διευκρινιστεί, πάντως, σύμφωνα με το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο WAVY, οι νεκροί δεν ξεπερνούν τους δέκα. Ο δήμος της Τσέζαπικ ανέφερε μέσω Twitter ότι ο δράστης της επίθεσης στο κατάστημα «είναι ανάμεσα στους νεκρούς».

#BREAKING Walmart employee at #Chesapeake #Virginia says his manager came into the break room and shot multiple employees #Walmart #walmartBlackFriday pic.twitter.com/NLK5xFFCJl

«Ανταποκριθήκαμε σε κλήση για άτομο που πυροβολεί, είμαστε εκπαιδευμένοι για αυτό», είπε εκπρόσωπος της αστυνομίας στους δημοσιογράφους. «Μόλις φτάσαμε εδώ, μπήκαμε μέσα, και εν συντομία, κατά τη διάρκεια των επόμενων 30-45 λεπτών, βρήκαμε πολλούς νεκρούς και τραυματίες », πρόσθεσε.

Το περιστατικό στο σούπερ μάρκετ στη Βιρτζίνια έρχεται μία ημέρα αφότου ένας ένοπλος σκότωσε πέντε άτομα και τραυμάτισε άλλα 19 γκέι νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο Κολοράντο, προτού τον αντιμετωπίσει και αφοπλίσει ένας βετεράνος του πολέμου στο Ιράκ.

#UPDATE A Chesapeake police spokesperson tells us at this point he believes no more than 10 people have died. It’s unclear if the shooter was an employee. The shooter is now deceased. Officers are walking through the Walmart super center checking for victims. @WAVY_News pic.twitter.com/gZs4CDV0q8

— Michelle Wolf (@MichelleWolfTV) November 23, 2022