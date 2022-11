Σεισμός Τουρκία: Τουλάχιστον 50 τραυματίες, βίντεο σοκ

Τουλάχιστον 50 τραυματίες έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής από το σεισμό που έπληξε τις πρώτες πρωινές ώρες τη δυτική Τουρκία. Ο σεισμός που ήταν επιφανειακός – είχε εστιακό βάθος από δύο έως δέκα χιλιόμετρα σύμφωνα με διάφορες εκτιμήσεις – χτύπησε στις 04:08 τοπική ώρα και το επίκεντρο του ήταν κοντά στην πόλη Ντουτζέ της Μαύρης Θάλασσας, κάπου 210 χλμ. ανατολικά της Κωνσταντινούπολης, ενώ ακολούθησαν 106 μετασεισμοί.

Ο σεισμός έγινε αισθητός κυρίως στην Κωνσταντινούπολη και στις γειτονικές περιφέρειες Μπολού, Άγκυρας, Εσκίσεχιρ, Κιουτάχειας, Προύσας, Αδριανούπολης, Τζάνκιρι, Ζονγκουλντάγ και Σακάρειας. Ο υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού, που μετέβη στη Ντουτζέ μετά τον σεισμό, είπε ότι σημειώθηκαν δεκάδες μετασεισμοί.

Σύμφωνα με την τουρκική Πολιτική Προστασία (AFAD), ο σεισμός είχε μέγεθος 5,9 βαθμών. Το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) εκτίμησε ότι ο σεισμός ήταν ισχύος 6,1 βαθμών, το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) από την πλευρά του υπολόγισε ότι είχε μέγεθος 6 βαθμών. Η AFAD ανακοίνωσε ότι συνολικά 50 άνθρωποι, 37 στο Düzce, ένας στην Κωνσταντινούπολη, έξι στο Ζονγκουλντάγκ, ένας στη Σακάρεια και ένας στο Μπολού και αλλού τραυματίστηκαν από τον σεισμό.

Footage of the moment 5,9 magnitude #quake hit Düzce in northern Turkey. Tremors also felt across Istanbul and Ankara. 18 aftershocks recorded. No casualties or major damage reported so far. In Nov 99 in a 7,2 quake that hit Düzce over 800 ppl were killed pic.twitter.com/PUkZxGjl9N

— Selin Girit (@selingirit) November 23, 2022