Σεισμός Τουρκία τώρα: Πανικός από τα 6 Ρίχτερ

Τον τραυματισμό 22 ανθρώπων, ένας εκ των οποίων νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, προκάλεσε ο σεισμός των 6 Ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (23/11) στη βορειοδυτική Τουρκία. Ο σεισμός, που ήταν σχεδόν επιφανειακός, είχε εστιακό βάθος περίπου δέκα χιλιομέτρων, σημειώθηκε στις 04:08 (τοπική ώρα· 03:08 ώρα Ελλάδας) και το επίκεντρό του εντοπίστηκε περίπου 170χλμ. ανατολικά της Κωνσταντινούπολης.

Damage in Düzce province following a magnitude 6.0 earthquake that rocked northwestern Turkey 🇹🇷. More than 20 people were injured.

