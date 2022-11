Γυμνό ομοίωμα του Βλαντίμιρ Πούτιν βγαίνει στο «σφυρί»

Ένα γυμνό ομοίωμα του Βλαντίμιρ Πούτιν βγαίνει σε δημοπρασία από τσέχικη ομάδα ακτιβιστών, με τα χρήματα να προσφέρονται για την αγορά ενός πολεμικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους για την Ουκρανία. Ο Πούτιν απεικονίζεται να κάθεται ολόγυμνος σε μια χρυσή τουαλέτα, με το έργο να ονομάζεται «Γυμνοί Δολοφόνοι» και να παρουσιάζει και τον Λευκορώσο ηγέτη, Αλεξάντερ Λουκασένκο. Το έργο αποτελεί κριτική στον πολυτελή τρόπο ζωής του Ρώσου ηγέτη, ενώ έχει αλλάξει αρκετές φορές από την αποκάλυψή του το 2021, προκειμένου να προσαρμοστεί στις εξελίξεις.

If you consider it to tasteless to have at home, you can always gift it to a museum which is unable to afford it. We start at 10,000 euros, who bids more? https://t.co/Jq3EJtAnBb

