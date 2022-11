Παρ’ ολίγον ξυλοδαρμός τουρίστριας επειδή σκαρφάλωσε σε απαγορευμένη πυραμίδα των Μάγια

Όταν πηγαίνεις σε μια ξένη χώρα πρέπει να σέβεσαι τους κανόνες, τα ήθη και τα έθιμα του λαού που κατοικεί εκεί. Τον κανόνα αυτό έμαθε με τον άσχημο τρόπο μια τουρίστρια που ήρθε αντιμέτωπη με ένα εξαγριωμένο όταν είχε την ατυχή έμπνευση να πηδήξει το διαχωριστικό γύρω από τη διάσημη πυραμίδα Ελ Καστίγιο (Ναός του Κουκουλκάν) στην αρχαιολογική τοποθεσία Τσίτζεν Ιτζά στο Μεξικό και να σκαρφαλώσει σε αυτήν. Παραβιάζοντας τους κανόνες που απαγορεύουν το σκαρφάλωμα στις μεγαλοπρεπείς πυραμίδες που δημιούργησε ο πολιτισμός των Μάγια, η ξανθιά γυναίκα ανέβηκε τα περίπου 90 σκαλοπάτια του Ναού του Κουκουλκάν, πιθανόν για να θαυμάσει τη θέα ή να ποζάρει για φωτογραφίες. Οι κινήσεις της όμως έγιναν σύντομα αντιληπτές από άλλους επισκέπτες του αρχαιολογικού χώρου, που εξαγριώθηκαν από το θράσος της γυναίκας και άρχισαν να της φωνάζουν να κατέβει, ζητώντας να συλληφθεί και να οδηγηθεί στη φυλακή!

Όταν τελικά κατέβηκε από την πυραμίδα, ορισμένα άτομα από το πλήθος άρχισαν να της πετούν νερό και πλαστικά μπουκάλια, να κινούνται επιθετικά προς το μέρος της για να τραβήξουν το καπέλο ή τα μαλλιά της, ενώ τριγύρω άλλοι τραβούσαν τη σκηνή με το κινητό τους. Το κλίμα έδειχνε πολύ φορτισμένο, ωστόσο τελικά η γυναίκα μπόρεσε τελικά να απομακρυνθεί από το σημείο συνοδευόμενη από το προσωπικό φύλαξης του αρχαιολογικού χώρου.

A disrespectful tourist climbs an ancient Mayan pyramid in Mexico and gets booed pic.twitter.com/ZMAnwf0Euo

Το μεξικανικό Ίδρυμα Ανθρωπολογίας και Ιστορίας εξέδωσε ανακοίνωση μερικές ώρες μετά την κυκλοφορία του βίντεο στα social media και στα τοπικά ΜΜΕ, διαβεβαιώνοντας ότι το μνημείο δεν έχει υποστεί καμία ζημιά. Η τουρίστρια πάντως, σύμφωνα με την El Pais, θα κληθεί κατά πάσα πιθανότητα να πληρώσει ένα πολύ υψηλό πρόστιμο για την παραβίαση της νομοθεσίας που προστατεύει τις αρχαιότητες της χώρας.

Το Τσιτσέν Ιτζά είναι μια μεγάλη προκολομβιανή αρχαιολογική περιοχή που χτίστηκε από τον πολιτισμό των Μάγια και βρίσκεται στη χερσόνησο Γιουκατάν, στο σημερινό Μεξικό. Πρόκειται για Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, και υποδέχεται εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο. Το 2007, η εντυπωσιακή τοποθεσία ονομάστηκε ένα από τα Νέα Επτά Θαύματα του Κόσμου μετά από παγκόσμια ψηφοφορία.

Security guards and an angry crowd awaited this tourist after she trespassed and danced atop Mayan ruins in Mexico.

Security at the Chichén Itzá archaeological site led the tourist through the crowd, but did little to stop objects and water from being thrown at her.#9News pic.twitter.com/2Pu0odNLCk

