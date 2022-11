Η FIFA απαίτησε από το Βέλγιο να αφαιρέσει το «Love» από την δεύτερη φανέλα του

Η FIFA, μετά την απαγόρευση στις ομοσπονδίες των χωρών σχετικά με το περιβραχιόνιο στα χρώματα του ουράνιου τόξου που θα φόραγαν οι αρχηγοί πολλών ομάδων, συνεχίζει να περιορίζει τα κοινωνικά μηνύματα που εμφανίζονται στα γήπεδα του Μουντιάλ του Κατάρ. Όπως έγινε γνωστό, η παγκόσμια ομοσπονδία απαίτησε από την αντίστοιχη βελγική, να αφαιρέσει την λέξη «Love» από την δεύτερη άσπρη εμφάνιση των Κόκκινων Διαβόλων. O γενικός διευθυντής της ομοσπονδίας δήλωσε σε μέσο της πατρίδας του:

«Η λέξη LOVE πρέπει να εξαφανιστεί. Είναι λυπηρό, αλλά η FIFA δεν μας άφησε άλλη επιλογή. Το υπόλοιπο της εμφάνισής μας παραμένει αμετάβλητο». Πάντως οι Βέλγοι διαμήνυσαν στη FIFA πως και στα τρία ματς του ομίλου τους θα αγωνιστούν με την πρώτη τους εμφάνιση, την κόκκινη και πως αν χρειαστεί θα φροντίσουν το θέμα πριν από τα νοκ-άουτ.

FIFA have demanded that the Belgium team remove the word "love" from the collar of their away shirt, sources have told ESPN.

More: https://t.co/I1rMfeZQmS pic.twitter.com/cvBGFRjbSs

