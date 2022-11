Τζούλια Φοξ: «Έχω ένα γκέι κοκκαλάκι μέσα μου»

Το τελευταίο διάστημα, όλο και περισσότερες είναι οι γυναίκες της σόουμπιζ που αποφασίζουν να «πειραματιστούν» στη σεξουαλική τους ζωή. Μετά την Έμιλι Ραταϊκόφσκι, σειρά έχει η Τζούλια Φοξ. Η εκκεντρική ηθοποιός και πρώην σύντροφος του Κάνιε Γουέστ, δήλωσε πως είναι πλέον, ανοιχτή να εξερευνήσει την αγάπη και την απόλαυση, με ανθρώπους ανεξαρτήτως του φύλου τους. Σε συνέντευξη που έδωσε στον Ziwe, η ηθοποιός ρωτήθηκε αν έχει δοκιμάσει ποτέ να βγει με γυναίκες, εκτός από άνδρες. Όπως είπε, το σκεφτόταν πολύ έντονα το τελευταίο διάστημα. «Νομίζω ότι έχω μέσα μου ένα “γκέι κοκαλάκι”, οπότε πρέπει να το εξερευνήσω λίγο παραπάνω», δήλωσε χαρακτηριστικά. Όπως αποκάλυψε στη συνέχεια, στο παρελθόν κάποιοι σύντροφοί της την είχαν αποκαλέσει «λεσβία», επειδή δεν ήθελε να κάνουν σεξ. «Ίσως δεν είχαν άδικο», παραδέχεται.

