Σεισμός Ινδονησία: Τουλάχιστον 20 νεκροί και 300 τραυματίες

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη 300 τραυματίστηκαν μετά από σεισμό 5,6 Ρίχτερ στην Ινδονησία. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, το οποίο επικαλείται τοπικό αξιωματούχο, η δόνηση ταρακούνησε την επαρχεία της Δυτικής Ιάβας ενώ έγινε αισθητή και στην πρωτεύουσα, Τζακάρτα.

Ο Herman Suherman, κυβερνητικός αξιωματούχος από την Κιαντζούρ, δήλωσε στο κανάλι MetroTV ότι ο απολογισμός των νεκρών προέρχεται από πληροφορίες από ένα εκ των τεσσάρων νοσοκομείων της περιοχής, εκφράζοντας παράλληλα φόβους για περισσότερους νεκρούς.

Το επίκεντρο της δόνησης βρισκόταν στην στεριά, στη Σιαντζούρ της Δυτικής Ιάβας, ενώ το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τις αρχές που ξεκαθάρισαν πως δεν υπάρχει πιθανότητα να σημειωθεί τσουνάμι.

Μερικοί άνθρωποι εκκένωσαν τα γραφεία τους στην κεντρική επιχειρηματική συνοικία της Τζακάρρτα, ενώ άλλοι ανέφεραν πως αισθάνθηκαν τα κτίρια να κουνιούνται και είδαν έπιπλα να μετακινούνται, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στο Ρόιτερς.

My residence in South Central Jakarta, Indonesia felt the quake really intensely, guys!

I was informed that Cianjur in West Java was where the earthquake's epicenter was located.

We all descended to the first floor using the emergency stairs. pic.twitter.com/hZUJRKahHW

