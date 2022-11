Σεισμός Ινδονησία: Ξεπέρασαν τους 100 οι νεκροί

Ο σεισμός στην Ινδονησία προκάλεσε ανείπωτη καταστροφή με δεκάδες νεκρούς και εκατόμβες τραυματιών μέχρι τώρα ενώ πολλοί παραμένουν ακόμα εγκλωβισμένοι. Ο καταστροφικός σεισμός έπληξε το κύριο νησί της Ινδονησίας, την Ιάβα, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 100 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Με μέγεθος 5,6 βαθμών, έπληξε την πόλη Σιαντζούρ στη Δυτική Ιάβα, σε μικρό βάθος 10 χιλιομέτρων, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωλογικού Ινστιτούτου των ΗΠΑ. Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν ορισμένα κτίρια να έχουν μετατραπεί σχεδόν εξ ολοκλήρου σε ερείπια και συντρίμμια να έχουν διασκορπιστεί στους δρόμους.

Αξιωματούχοι προειδοποιούν για πιθανούς μετασεισμούς και λένε ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να αυξηθεί. Η περιοχή όπου σημειώθηκε ο σεισμός είναι πυκνοκατοικημένη και επιρρεπής σε κατολισθήσεις, με κακοφτιαγμένα σπίτια. Οι διασώστες προσπαθούν να απομακρύνουν τους ανθρώπους από τα κτίρια που κατέρρευσαν και κατάφεραν να σώσουν μια γυναίκα και το μωρό της, σύμφωνα με τοπικές αναφορές. Τα τοπικά ΜΜΜ κάνουν λόγο για 162 νεκρούς . Παράλληλα, εκατοντάδες είναι οι τραυματίες και πάνω από 13.000 οι εκτοπισμένοι. Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, oι σεισμοί είναι συνηθισμένοι στην Ινδονησία, η οποία βρίσκεται στην περιοχή του «δακτυλίου της φωτιάς» της τεκτονικής δραστηριότητας στον Ειρηνικό. Η χώρα έχει ιστορικό καταστροφικών σεισμών και τσουνάμι.

Νωρίτερα, ο επικεφαλής της διοίκησης της πόλης, είχε δηλώσει στο πρακτορείο AFP ότι οι περισσότεροι τραυματισμοί αφορούσαν κατάγματα οστών που προκλήθηκαν από τον εγκλωβισμό των ανθρώπων από τα συντρίμμια των κτιρίων. «Τα ασθενοφόρα συνεχίζουν να έρχονται από τα γύρω χωριά στο νοσοκομείο, είπε. «Υπάρχουν πολλές οικογένειες σε χωριά που δεν έχουν εκκενωθεί». Είπε ότι χρειάζονται περισσότεροι υγειονομικοί για να αντιμετωπιστεί ο συντριπτικός αριθμός των ασθενών και ότι το ηλεκτρικό ρεύμα είχε διακοπεί στην περιοχή, με αποτέλεσμα οι γιατροί στο κεντρικό νοσοκομείο να μην μπορούν να χειρουργήσουν ασθενείς. Δεκάδες κτίρια υπέστησαν ζημιές στην περιοχή Σιαντζούρ, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Εθνική Υπηρεσία Αντιμετώπισης Καταστροφών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ένα νοσοκομείο και ένα ισλαμικό οικοτροφείο.

Η δόνηση έγινε αισθητή και στην πρωτεύουσα Τζακάρτα, σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων, όπου εκκενώθηκαν άνθρωποι σε πολυώροφα κτίρια. Υπάλληλοι γραφείων έσπευσαν να βγουν από κτίρια στην αστική και επιχειρηματική περιοχή κατά τη διάρκεια της δόνησης, η οποία ξεκίνησε στις 13:21 ώρα Δυτικής Ινδονησίας (WIT) τη Δευτέρα, ανέφερε η υπηρεσία. «Εργαζόμουν όταν το πάτωμα κάτω από εμένα έτρεμε. Μπορούσα να αισθανθώ καθαρά τη δόνηση. Προσπάθησα να μην κάνω τίποτα για να επεξεργαστώ τι ήταν, αλλά έγινε ακόμη πιο δυνατός και διήρκεσε για αρκετή ώρα», δήλωσε στο AFP, μία εργαζόμενη Ένας υπάλληλος γραφείου δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters: «Είμαστε συνηθισμένοι σε αυτό [τους σεισμούς] στην Τζακάρτα, αλλά οι άνθρωποι ήταν τόσο νευρικοί, οπότε πανικοβληθήκαμε κι εμείς».

