Theranos σκάνδαλο: Ο θηλυκός «Στιβ Τζομπς» που στα 19 έφτιαξε μια start up 9 δισ. δολαρίων

Σε περισσότερα από 11 χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε το άλλοτε λαμπρό αστέρι της Σίλικον Βάλεϊ, το οποίο υποσχόταν μια πραγματική επανάσταση στις εξετάσεις αίματος. Ο λόγος για την 38χρονη Ελίζαμπερ Χολμς, τον «θηλυκό Στιβ Τζομπς» -όπως την έχουν αποκαλέσει στο παρελθόν- η οποία κρίθηκε ένοχη για απάτη εις βάρος όσων επένδυσαν στην start up Theranos. «Αγαπούσα τη Theranos. Ήταν η δουλειά μιας ζωής. Η ομάδα μου ήταν όλος μου ο κόσμος. Είμαι συντετριμμένη από την αποτυχία μου. Λυπάμαι πολύ. Έδωσα ό,τι είχα για να χτίσω αυτήν την εταιρεία» δήλωσε, με δάκρυα στα μάτια, μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας. Η υποστηρικτική γραμμή, σύμφωνα με τα έγγραφα του αμερικανικού δικαστηρίου, είχε προτείνει ως μέγιστη ποινή τους 18 μήνες φυλάκισης. Όμως, οι δικαστές αποφάσισαν ότι η Χολμς, η οποία στο μεταξύ περιμένει το δεύτερο της παιδί, θα περάσει τους επόμενους 135 μήνες, δηλαδή 11 χρόνια και 3 μήνες, πίσω από τα κάγκελα ενός κελιού.

Η απάτη άρχισε να «ξεσκεπάζεται» το 2015, όταν δημοσιογράφοι, επιστήμονες και πληροφοριοδότες αποκάλυψαν μια σειρά στοιχείων για το πώς η 38χρονη και οι συνεργάτες της εξαπατούσαν πελάτες, επενδυτές και εργαζόμενους σχετικά με τη δήθεν πρόοδο μιας επαναστατικής τεχνολογίας στις εξετάσεις αίματος. Η ολοκληρωτική κατάρρευση επήλθε το 2018, όταν η εταιρεία των 9 δισ. δολαρίων έριξε τίτλους τέλους.

