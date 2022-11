Theranos σκάνδαλο: 11 χρόνια κάθειρξη για την Elizabeth Holmes

Η Ελίζαμπεθ Χολμς είναι έγκυος και θα υποδεχτεί το δεύτερο παιδί της πίσω από τα κάγκελα. Η 38χρονη ιδρύτρια της Theranos περιμένει το δεύτερο μωρό της, όπως αποκαλύπτουν δικαστικά έγγραφα, σύμφωνα με τους «New York Times». Η Ελίζαμπεθ Χολμς καταδικάστηκε σε περισσότερα από 11 χρόνια φυλάκιση για εξαπάτηση επενδυτών. Η Χολμς ήταν η ιδρύτρια της Theranos, της εταιρείας που υποστήριζε ότι έχει εφεύρει μία νέα καινοτόμα ιατρική συσκευή, η οποία μπορούσε να πραγματοποιήσει δεκάδες πολύπλοκες εξετάσεις αίματος με λίγες μόνο σταγόνες αίμα.

BREAKING: A California judge sentenced Theranos founder Elizabeth Holmes to 11 years and three months in prison for defrauding investors in her now-defunct blood testing startup that was once valued at $9 billion. https://t.co/dCxeWbiVOl pic.twitter.com/GOYcKwfP2k

— NEWSMAX (@NEWSMAX) November 18, 2022