Νέα Υόρκη χιονοθύελλα: Τραγική κατάσταση, άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους

Οι συστάσεις για αποφυγή των μετακινήσεων στην κομητεία Έρι της δυτικής Νέας Υόρκης εξακολουθούν να ισχύουν, καθώς η θανατηφόρα χιονοθύελλα οδήγησε στον θάνατο δύο ανθρώπων. Όπως μεταδίδουν τα ξένα μέσα ενημέρωσης, ακόμη και για τα πρότυπα της δυτικής Νέας Υόρκης, που έχει συνηθίσει σε ισχυρές χιονοπτώσεις και κακοκαιρία, η χιονοθύελλα της Παρασκευής ήταν «κολοσσιαία», φέρνοντας το χιόνι στο ύψος των ματιών σε ορισμένες περιοχές και ωθώντας τους αξιωματούχους να προτρέψουν τους οδηγούς να μείνουν μακριά από τους δρόμους -παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι έχουν συνηθίσει να οδηγούν σε κακές καιρικές συνθήκες. «Παρακαλούμε τους κατοίκους απλώς να υπακούσουν στην ταξιδιωτική απαγόρευση. Γίνεστε πολύ γρήγορα μέρος του προβλήματος όταν είστε έξω στους δρόμους», είπε ο σερίφης της κομητείας Έρι, Γουίλιαμ Κούλι σε συνέντευξη Τύπου το βράδυ της Παρασκευής, καθώς βαρύ χιόνι συνέχιζε να πέφτει.

Το ύψος του χιονιού έφτασε το 1,5 μέτρο σε τουλάχιστον δύο τοποθεσίες, ενώ έφτασε και το 1,8 σε κάποιες άλλες. Η χιονοθύελλα είχε σαν αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων, καθώς δύο κάτοικοι της κομητείας Έρι πέθαναν μετά από καρδιακά επεισόδια που σχετίζονται με το φτυάρισμα του χιονιού, όπως δήλωσε νωρίτερα ο διοικητής της κομητείας, Mark Poloncarz. «Στέλνουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια και υπενθυμίζουμε σε όλους ότι αυτό το χιόνι είναι πολύ βαρύ και επικίνδυνο», έγραψε ο Poloncarz στο Twitter. Στη συνέντευξη Τύπου συμβούλεψε τους κατοίκους να περιμένουν άλλη μια μέρα πριν προσπαθήσουν να καθαρίσουν το χιόνι.

Orchard Park, home of the @BuffaloBills, has seen 66 inches of snow in the last 24 hours!

This is the highest 24-hour snow total ever recorded in New York state.

📸: @BuffaloBills pic.twitter.com/0TA75yr8M9

— Colin McCarthy (@US_Stormwatch) November 19, 2022