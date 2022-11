Γιάννης Αντετοκούνμπο – Μπακς: Η αιτία πίσω από το ξέσπασμα

Εκνευρισμένος με την αστοχία του στις βολές (4/15) ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά την ήττα των Μπακς από τους 76ers με 110-102, με αποτέλεσμα να καθίσει στο γήπεδο σουτάροντας από την γραμμή των 4,5 μέτρων. Μάλιστα παραλίγο να προκληθεί και επεισόδιο με τους υπαλλήλους του γηπέδου, οι οποίοι είχαν στήσει μια σκάλα μπροστά από το καλάθι. Ο Greek Freak πήγε σε πρώτη φάση να την απομακρύνει προκειμένου να επιχειρήσει βολές και μόλις την επανέφεραν στο ίδιο σημείο, νευρίασε ακόμα περισσότερο με αποτέλεσμα να πετάξει τη σκάλα μακριά.

Σύμφωνα με το Athletic, η αιτία για τον εκνευρισμό του Έλληνα σταρ ήταν ο σέντερ των Σίξερς, Μόντρεζλ Χάρελ. Ύστερα από ένα ματς που ο Τζοέλ Εμπίιντ είχε κάνει σκληρά και «βρώμικα» φάουλ στον ηγέτη των Μπακς, ο Χάρελ πήγε το θέμα ένα βήμα παρακάτω. Για την ακρίβεια, το σχετικό δημοσίευμα αναφέρει πως όταν ο Αντετοκούνμπο επέστρεψε στο παρκέ για να σουτάρει βολές, ο Αμερικανός ψηλός του πήρε την μπάλα από τα χέρια και του φώναξε να φύγει, λέγοντάς του πως: «Εδώ δεν είναι το γαμ… Μιλγουόκι».

Ο Γιάννης θέλοντας να μην του δώσει σημασία επέστρεψε στο παρκέ με δικές του μπάλες και τότε οι άνθρωποι του γηπέδου έκαναν κάποιες εργασίες, σταματώντας την προπόνησή του και προκαλώντας του επιπλέον αναστάτωση. Μάλιστα, ο Χάρελ συνέχισε να φωνάζει με τον Θανάση να πηγαίνει προς το μέρος του σε ρόλο… πυροσβέστη. Για άλλη μια φορά, όμως, ο σέντερ των 76ers δεν σταμάτησε να προκαλεί και είπε προς τον Θανάση: «Φύγε, θα σε πλακώσω στο ξύλο».

Giannis knocked down a ladder and was HEATED after the Bucks loss 😳

(via @dem389)pic.twitter.com/gEoQYQr4yp

— Bleacher Report (@BleacherReport) November 19, 2022