Τσιτσιπάς – Ρούμπλεφ: Η απάντηση του Στέφανου στα αρνητικά σχολια

«Κύμα» αρνητικών σχόλιων προκάλεσε η συμπεριφορά του Στέφανου Τσιτσιπά, στο ματς κόντρα στον Αντρέι Ρούμπλεφ στα ATP Finals. Ο Έλληνας τενίστας, πάνω στα νεύρα του, πέταξε μπαλάκι προς τη μεριά του πατέρα του με τον κόσμο να τον αποδοκιμάζει, ενώ μετά το τέλος της αναμέτρησης η οποία τον βρήκε ηττημένο με 2-1 σετ, ο Τσιτσιπάς ανέφερε πως ο Ρούμπλεφ τον κέρδισε χάρη στην αξιοποίηση των… λιγοστών εργαλείων που διαθέτει.

«Ένιωσα πως ήμουν ο καλύτερος παίκτης εκεί έξω, πως μπορούσα να κάνω περισσότερα πράγματα με την μπάλα, να είμαι πιο δημιουργικός. Δεν χρειάζεται καν να το πω αυτό, νομίζω ήταν ξεκάθαρο. Αλλά κατάφερε να επικρατήσει με τα λίγα εργαλεία που έχει στο παιχνίδι του. Ήταν σε θέση να τα αξιοποιήσει και να πάρει τη νίκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

"He prevailed with the few tools that he has." Shots fired 😲 pic.twitter.com/zuorMMHI1R — Tennis Channel (@TennisChannel) November 18, 2022

Απάντηση του Ρούμπλεφ στον Στέφανο Τσιτσιπά

Ο Ρώσος τενίστας δεν άφησε αναπάντητες τις δηλώσεις Τσιτσιπά και σχολίασε: «Δεν ξέρω αν έχω κάποια «εργαλεία». Αν κοιτάξεις τα ατομικά χτυπήματά μας, το backhand του (σ.σ. Τσιτσιπά) δεν είναι καλύτερο από το δικό μου και ούτε το forehand του είναι καλύτερο. Η ταχύτητα του σερβίς του δεν είναι καλύτερη από τη δική μου. Είναι γρηγορότερος αλλά αν κοιτάξει κανείς τις καλύτερες βολές μας, δε νομίζω. Φυσικά, σε γενικό πλαίσιο, είναι καλύτερος από εμένα γιατί είναι και υψηλότερα στο ράνκινγκ και έχει καλύτερα αποτελέσματα.

Αυτό είναι προφανές και δεν υπάρχει αμφιβολία για αυτό. Δεν νομίζω όμως πως θα τον κέρδιζα μόνο με μερικά «εργαλεία». Όλα μας τα παιχνίδια ήταν σκληρά, αυτή τη χρονιά έχασα από αυτόν δύο φορές σε τρία σετ αλλά τώρα τον κέρδισα σε τρία σετ. Πάντα παίζαμε μεταξύ μας σκληρά παιχνίδια. Δεν μετράω μόνο τον τελικό του Μόντε Κάρλο, όπου έπαιξε πραγματικά πολύ καλά και με διέλυσε εύκολα. Όμως όλα τα υπόλοιπα ήταν σκληρά ματς».

Andrey’s First reaction to “ the tools” comment 😂😂😂

pic.twitter.com/bm2EQAgSiT — Krista (@BwehRublev) November 19, 2022

Τσιτσιπάς: «Έχω να σας δώσω πολλά ακόμα για να θυμώσετε»

Μετά τα αρνητικά σχόλια που προκάλεσε η συμπεριφορά του Έλληνα τενίστα, ο ίδιος προέβη σε ανάρτηση στο Instagram «πικάροντας» τους haters του. Αναλυτικά ανέφερε: «Αγαπητοί haters έχω να σας δώσω πολλά ακόμα για να θυμώσετε. Να έχετε υπομονή».