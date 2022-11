Επικαιροποιημένο εμβόλιο Moderna: Αυξημένη προστασία από υποπαραλλαγές

Η Moderna ανακοίνωσε ότι το νέο της εμβόλιο κατά του κορονοϊού αυξάνει την προστασία απέναντι στις υποπαραλλαγές της μετάλλαξης Όμικρον, οι οποίες κυριαρχούν πλέον σε πάρα πολλές χώρες. Μάλιστα, αυξάνεται τα επίπεδα αντισωμάτων που καταπολεμούν την υποπαραλλαγή BA.5, που κυριαρχεί σε Ελλάδα, Ευρώπη και ΗΠΑ. Έτσι, όπως ανακοίνωσε στο αίμα που λήφθηκε από άτομα που έλαβαν το δισθενές αναμνηστικό, τα επίπεδα των αντισωμάτων κατά της Όμικρον αυξήθηκαν κατά 15 φορές σε σχέση με τα επίπεδα που βρίσκονταν πριν τη λήψη της αναμνηστικής δόσης.

Τα ευρήματα, τα οποία δεν έχουν ακόμη αξιολογηθεί από ομότιμους, είναι παρόμοια με τα αποτελέσματα που παρουσίασαν Pfizer/BioNTech αυτόν τον μήνα σχετικά με το δισθενές ενισχυτικό εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Τα δεδομένα λοιπόν, είναι ενθαρρυντικά επειδή δείχνουν ότι τα δισθενή ενισχυτικά εμβόλια, τα οποία επικαιροποιήθηκαν για να αντιμετωπίσουν τις υποπαραλλαγές BA.4 και BA.5 της μετάλλαξης Όμικρον και ξεκίνησαν να κυκλοφορούν τον Σεπτέμβριο, παρέχουν προστασία έναντι νεότερων παραλλαγών του κορονοϊού πριν από ένα πιθανό χειμερινό κύμα κρουσμάτων.

Vaccine maker Moderna announced Monday that its new omicron-targeted booster shot reinforces a key line of immune defense by increasing levels of coronavirus-fighting antibodies that block BA.5. https://t.co/t5RSBHY1gg

— The Washington Post (@washingtonpost) November 14, 2022