Ρωσία – Ουκρανία πόλεμος: «Είμαστε ανοιχτοί για διαπραγμάτευση»

Η Μόσχα είναι ανοικτή σε διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία, η θέση αυτή είναι γνωστή στο Κίεβο, δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Ρώσου προέδρου Ντμίτρι Πεσκόφ. «Κάθε διαπραγμάτευση έχει στόχους. Οι δικοί μας στόχοι είναι γνωστοί. Και οι στόχοι αυτοί μπορούν να επιτευχθούν είτε μέσω μιας ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης είτε μέσω διαπραγματεύσεων. Η Ρωσία είναι ανοιχτή και στα δύο και οι στόχοι μας είναι γνωστοί. Αναφέρθηκαν λεπτομερώς κατά τη διάρκεια των συνομιλιών του Μαρτίου. Έχουν τεθεί υπόψη της ουκρανικής πλευράς και οι Ουκρανοί τους γνωρίζουν καλά. Επιπλέον, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι το κείμενο του εγγράφου συμφωνήθηκε από τους διαπραγματευτές των δύο αντιπροσωπειών. Ως εκ τούτου, η θέση μας και η θέση του προέδρου μας εδώ είναι πλήρως κατανοητή και γνωστή», δήλωσε ο Πεσκόφ, ο οποίος απέρριψε την πρόταση του Ζελένσκι για «δημόσιες διαπραγματεύσεις».

Σε ερώτηση που δέχτηκε σχετικά με το πιθανό ενδιαφέρον των ΗΠΑ για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ο Πεσκόφ «έστειλε» το ζήτημα στην Ουάσινγκτον. «Αυτό το ερώτημα πρέπει να τεθεί στην Ουάσιγκτον. Δεν μπορεί να είναι ένα ερώτημα για εμάς», δήλωσε ο Πεσκόφ. «Εάν το επιθυμεί, η Ουάσινγκτον είναι σε θέση να επηρεάσει το Κίεβο και να ωθήσει να προσαρμοστεί στις συνθήκες. Εάν θέλει, η Ουάσινγκτον είναι σε θέση να λάβει υπόψη της τις ανησυχίες της χώρας μας», συνέχισε ο Πεσκόφ, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων εάν το Κρεμλίνο βλέπει βελτίωση της δυνατότητας να προχωρήσουν οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μετά την αλλαγή της ρητορικής της Ουάσινγκτον. Σχολιάζοντας τη συζήτηση για τα πυρηνικά, ο Πεσκόφ τόνισε πως στη Ρωσία, κανείς δεν μιλάει για το θέμα αυτό, ενώ τέτοια ρητορική ακούγεται στην Ευρώπη, κλιμακώνοντας έτσι την ένταση σε μια δυνητικά επικίνδυνη περιοχή.

⚠️ In a briefing call with reporters, Kremlin spokesman Dmitry Peskov said the United States was capable of taking Russia's concerns into account and could encourage Kyiv to return to the negotiating table if it wanted to.

– Reuters on https://t.co/ymHY6x4lOb https://t.co/fJGaJQpsLq

