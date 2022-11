Λιμάνι Οδησσού επίθεση: Συνεχίζεται το ρωσικό σφυροκόπημα

Το νότιο ουκρανικό λιμάνι της Οδησσού επλήγη σήμερα το πρωί από ρωσικό πύραυλο, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές. Ο πύραυλος σκόρπισε τρόμο στην Οδησσό, με τον επικεφαλής της πόλης, Μακσίμ Μαρτσένκο να αναφέρει: «Ο εχθρός εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση σε μια εγκατάσταση υποδομής στην περιοχή μας. Υπάρχει κίνδυνος μιας μαζικής πυραυλικής επίθεσης σε ολόκληρη την επικράτεια της Ουκρανίας». Παράλληλα κάλεσε και ο ίδιος κάλεσε τους πολίτες να μην βγουν από τα καταφύγια. Σύμφωνα με τον Guardian, διακοπές ρεύματος έχουν σημειωθεί στην πόλη. Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι σημειώθηκε σειρά εκρήξεων και στην πόλη Ντνίπρο, στην κεντρική Ουκρανία. Ο ιστότοπος Nexta αναφέρεται στο συναγερμό που έχει σημάνει για αεροπορικές επιδρομές σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Στο μεταξύ σφοδρές μάχες μαίνονται στην ανατολική επαρχία Ντονέτσκ, περιλαμβανομένων των πόλεων Παβλίβκα, Βούχλενταρ, Μαριάνκα και Μπάχμουτ, όπως δήλωσε ο Ολέξι Αρεστόβιτς σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου. Οι ρωσικές δυνάμεις αποχώρησαν από την πόλη της Χερσώνας, στη νότια Ουκρανία, την προηγούμενη εβδομάδα, μετά την ουκρανική αντεπίθεση. «Αυτά τα στρατεύματα τώρα έχουν ανακατευθυνθεί εν μέρει από την περιοχή της Χερσώνας και (…) αναπτύσσονται για την ‘απελευθέρωση’ του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ», εξήγησε ο ίδιος. Ο Αρεστόβιτς πρόσθεσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις που αποχώρησαν από τη Χερσώνα έχουν επίσης εξαπολύσει επίθεση στη νότια επαρχία Ζαπορίζια και ενδέχεται να σχεδιάζουν να επιτεθούν και στο Χάρκοβο, στα βόρεια, από όπου είχαν απωθηθεί από τους Ουκρανούς.

Καθώς μαίνονται οι μάχες, ερευνητές εντόπισαν 63 πτώματα με σημάδια βασανιστηρίων στην περιοχή της Χερσώνας, μετά την αποχώρηση των Ρώσων από εκεί, όπως ανακοίνωσε νωρίς σήμερα το πρωί το ουκρανικό υπουργείο Εσωτερικών. Ο Ουκρανός υπουργός Εσωτερικών Ντένις Μοναστίρσκι δήλωσε ότι «η έρευνα έχει μόλις ξεκινήσει, οπότε θα εντοπιστούν πολλοί περισσότεροι χώροι κράτησης και ταφής». Ο υπουργός πρόσθεσε ότι ερευνητές έχουν καταγράψει 436 περιστατικά εγκλημάτων πολέμου στη διάρκεια της ρωσικής κατοχής στη Χερσώνα, ενώ μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί ένδεκα χώροι κράτησης, περιλαμβανομένων τεσσάρων όπου γίνονταν βασανιστήρια.

Explosions are being reported in occupied #Dzhankoi, #Crimea. Allegedly, a #Russian airfield was hit. pic.twitter.com/0QBZRxJplS

— NEXTA (@nexta_tv) November 17, 2022