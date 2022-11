Τζένιφερ Άνιστον πατέρας: Την παράτησε όταν ήταν 10 ετών, τα βρήκαν με τα χρόνια

Η Τζένιφερ Ανιστον αποχαιρέτησε τον Ελληνα πατέρα της Τζον ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 11 Νοεμβρίου σε ηλικία 89 ετών. Ηθοποιός και ο ίδιος πρωταγωνιστής επί δεκαετίες σε μια σαπουνόπερα του NBC γεννήθηκε στα Χανιά ως Ιωάννης Αναστασάκης το 1933. Μετανάστευσε στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στην Πενσιλβάνια, όταν ήταν 10 ετών και η οικογένειά του συντόμευσε το επώνυμό τους σε Άνιστον. Πριν γίνει σταρ στις σαπουνόπερες, ο Τζον Άνιστον υπηρέτησε στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ και εμφανίστηκε σε ένα off-Broadway μιούζικαλ. Έκανε τη μεγάλη του επιτυχία όταν πήρε μέρος στη μακροχρόνια σαπουνόπερα “Love of Life” και αργότερα στο “Search for Tomorrow”.

Αλλά το όνομά του έγινε πραγματικά γνωστόν όταν μπήκε στη σαπουνόπερα “Days of our Lives” το 1985 όπου υποδύθηκε τον «ρομαντικό κακοποιό» Victor Kiriakis, έναν εγκληματία με έφεση στο να γοητεύει τις γυναίκες του Σάλεμ στο Ιλινόις. Ο Άνιστον εμφανίστηκε στη σειρά κατά διαστήματα επί 37 χρόνια! Ο ίδιος έχει συμμετάσχει σε τουλάχιστον 2.000 επεισόδια της σειράς. Ενώ ήταν σταρ στις σαπουνόπερες, ο Άνιστον άνοιξε ένα εστιατόριο στη Νέα Υόρκη, χώρισε την πρώτη του σύζυγο, τη Νάνσι Ντάου, και παντρεύτηκε τη συμπρωταγωνίστρια Σέρι Ρούνεϊ και μετακόμισε στο Λος Άντζελες.

Οι δύο γάμοι του Τζον Ανιστον

Ο Τζον Άνιστον απέκτησε την κόρη του Τζένιφερ με την πρώην σύζυγό του, Νάνσι Ντάου, η οποία πέθανε το 2016. Οι δρόμοι του με τη Νάνσι χώρισαν όταν η ηθοποιός των Friends ήταν 10 ετών. Εκτός από την Τζένιφερ, ο Τζον έχει επίσης έναν γιο, τον Αλεξάντερ με τη δεύτερη σύζυγό του, Σέρι Ρούνεϊ.

Δεν ήξερε ότι η Τζένιφερ Ανιστον ήθελε να γίνει ηθοποιός

Ο Άνιστον εξεπλάγην όταν έμαθε ότι η κόρη του σχεδίαζε να τον ακολουθήσει στον χώρο του θεάματος. Σε συνέντευξή του το 2019 ο Άνιστον είπε ότι ανακάλυψε ότι η κόρη του τηλεφωνούσε στον ατζέντη του για να ζητήσει οντισιόν, ενώ εκείνος εμφανιζόταν στο «Search for Tomorrow». «Της είπα: “Δεν θέλεις να μπεις στη βιομηχανία του θεάματος. Η σόου μπίζνες βρωμάει”, είπε. “Λέω σε όλους όσους θέλουν να γίνουν ηθοποιοί, μην γίνεις ηθοποιός, γίνε κάτι άλλο». Η Τζένιφερ Ανιστον δεν τον άκουσε και συνέχισε να πρωταγωνιστεί σε μία από τις πιο επιτυχημένες κωμικές σειρές όλων των εποχών, ενώ έγινε μία από τις πιο διάσημες ηθοποιούς στον κόσμο.

Σε μια συνέντευξη που έδωσε το 1990 στο E! News μαζί με την κόρη του είπε γιατί την κόρη του ότι «είναι φυσικό ταλέντο», υπενθυμίζοντάς της ωστόσο ότι το ταλέντο δεν οδηγεί πάντα σε μακρά καριέρα.

Οταν η Τζένιφερ Ανιστον τιμούσε την ελληνική καταγωγή της στα Φιλαράκια

Ηταν στο τελευταίο επεισοδίο της 7ης σεζόν, όταν η Ρέιτσελ, η Τζένιφερ Άνιστον, δηλαδή, αναζητώντας έναν τελετάρχη για το γάμο της Μόνικα και του Τσάντλερ συνάντησε έναν Έλληνα ορθόδοξο ιερέα που έκανε το γάμο ενός ζευγαριού που ονομάζονταν… Αναστασάκης και Παπασηφάκη! Η ίδια σε συνέντευξή της έχει πει ότι ο πατέρας της ήταν 100% Ελληνας και πιστώνει στα ελληνικά της γονίδια την καλή εμφάνιση του δέρματός της! Είχε πει χαρακτηριστικά:; «Ο μπαμπάς μου είναι 100% Έλληνας. Έγινε 81 και ίσα που έχει μια ρυτίδα. Και ούτε η γιαγιά μου είχε, που ήταν 95 ετών όταν πέθανε».

Νονός της Τζένιφερ Ανιστον, η οποία βαφτίστηκε χριστιανή ορθόδοξη στον Καθεδρικό Ναό της Νέας Υόρκης είναι ο Τέλι Σαβάλας, φίλος του πατέρα της με τον οποίο μάλιστα ο Τζον Ανιστον είχε παίξει μαζί σε ένα από τα επεισόδια της δημοφιλούς σειράς «The Combat» με τον πατέρα της ηθοποιού να ενσαρκώνει τον Μήτσο τον πολεμιστή.

Το συγκινητικό βραβείο στον Ανιστον από τα χέρια της κόρης του Τζένιφερ

Όμως η καριέρα του ίδιου του Άνιστον στις σαπουνόπερες διήρκεσε περισσότερα από 50 χρόνια και τον Ιούνιο τιμήθηκε με το βραβείο Emmy Lifetime Achievement στα Daytime Emmy Awards. Ο ίδιος δεν παρέστη στην τελετή, αλλά η κόρη του του έκανε πρόποση σε μια συγκινητική ομιλία. «Αυτή είναι πραγματικά μια ξεχωριστή στιγμή για μένα», δήλωσε τότε η Τζένιφερ Ανιστον. «Είναι μια ευκαιρία όχι μόνο να αποτίσω φόρο τιμής σε ένα πραγματικό είδωλο στον κόσμο της καθημερινής τηλεόρασης, αλλά είναι επίσης μια ευκαιρία να αναγνωρίσω τα δια βίου επιτεύγματα ενός σπουδαίου και αξιοσέβαστου ηθοποιού, ο οποίος τυχαίνει να είναι και ο πατέρας μου. Για πάνω από 30 χρόνια, η αφοσίωσή του σε αυτή τη σειρά, τού απέφερε σεβασμό και θαυμασμό από τους συναδέλφους του ηθοποιούς, βαθιές φιλίες και εκατομμύρια θαυμαστές σε όλο τον κόσμο», συνέχισε. «Η καριέρα του είναι κυριολεκτικά ο ορισμός του εφόρου ζωής».

Ο Τζον έκανε το ντεμπούτο του το 1962 με την ταινία 87th Precinct και εμφανίστηκε σε διάφορες τηλεοπτικές σειρές και ταινίες όπως τα Mission: Impossible, Gilmore Girls, The West Win , Mad Men, Return to Zero, The Paul Reiser Show, Cold Case, Search for Tomorrow, Τhe West Wing.

Η ανάρτηση της Τζένιφερ Ανιστον για το θάνατο του πατέρα της

«Ο γλυκός μου ο μπαμπάς… Τζον Άντονι Άνιστον. Ήσουν ένας από τους πιο όμορφους ανθρώπους που γνώρισα ποτέ», έγραψε η Ανιστον στη λεζάντα μιας γλυκιάς σειράς φωτογραφιών. «Είμαι τόσο ευγνώμων που πέταξες στους ουρανούς εν ειρήνη – και χωρίς πόνο. Και μάλιστα στις 11/11! Είχες πάντα τον τέλειο συγχρονισμό. Αυτός ο αριθμός θα έχει για πάντα ακόμα μεγαλύτερη σημασία για μένα τώρα». Η Τζένιφερ Ανιστον ολοκλήρωσε την ανάρτησή της γράφοντας: «🕊️Θα σε αγαπώ μέχρι το τέλος του χρόνου💔 Μην ξεχάσεις να επισκεφτείς 💫🤗❤️».

Το δύσκολο διαζύγιο των γονιών της Τζένιφερ Ανιστον

Η Τζένιφερ Άνιστον μίλησε πρόσφατα στο Allure για το πώς στο διαζύγιο των γονιών της «τα έκανε θάλασσα (η μητέρα της)». Για την κακή σχέση που είχε στο παρελθόν με τη μητέρα της, η ηθοποιός είπε: «Συγχώρεσα τη μητέρα μου. Συγχώρεσα τον πατέρα μου. Συγχώρεσα την οικογένειά μου». «Είναι τοξικό να έχεις αυτή τη δυσαρέσκεια, αυτόν τον θυμό. Το έμαθα αυτό βλέποντας τη μητέρα μου να μην το αφήνει ποτέ να φύγει. Θυμάμαι ότι έλεγα: “Σε ευχαριστώ που μου έδειξες τι δεν πρέπει να κάνω ποτέ”», θυμάται. Παλαιότερα, σε συνέντευξή της στο The Hollywood Reporter είχε επίσης μιλήσει για τη μητέρα της και πόσο την επηρέασε ο χαρακτήρας της:

«Μεγάλωσα βλέποντας κάποιον», αναφερόμενη στη μητέρα της, «να είναι στη θέση του θύματος και δεν μου άρεσε αυτή η εικόνα. Ήξερα ότι αυτό το άτομο μου έδινε ένα παράδειγμα αυτού που δεν θα ήθελα ποτέ να γίνω και δεν θα γίνω ποτέ αυτό», ανέφερε η Τζένιφερ Άνιστον. Μια πηγή κοντά στον 86χρονο πατέρα της Άνιστον, ο οποίος είναι βετεράνος σταρ της τηλεόρασης, είπε στη The Mail: «Η Τζεν συγχώρεσε τον πατέρα της για την εγκατάλειψη πριν από πολύ καιρό. Αλλά η σχέση τους είχε τα σκαμπανεβάσματα της».

Η δύσκολη σχέση της Τζένιφερ Ανιστον με τον πατέρα της, η στιγμή που έφυγε από το σπίτι τους

Ο Τζον Ανιστον έφυγε από το σπίτι και από το γάμο του με την Νάνσυ, το Νοέμβριο του 1979, μετά από 11 χρόνια γάμου, όταν η κόρη του Τζένιφερ ήταν 10 ετών. «Είχα πάει σε ένα πάρτι γενεθλίων και όταν επέστρεψα, η μητέρα μου, μου είπε: “Ο πατέρας σου δε θα βρίσκεται τριγύρω για λίγο καιρό”. Δεν είπε ότι είχε φύγει για πάντα» είχε πει σε συνέντευξή της πριν λίγα χρόνια η Τζένιφερ Ανιστον. «Δεν ξέρω αν το “μπλόκαρα”, αλλά απλά θυμάμαι να κάθομαι και να κλαίω, μην καταλαβαίνοντας ότι είχε φύγει. Δεν ξέρω τι έκανα αργότερα εκείνο το βράδυ ή την επόμενη μέρα. Δεν θυμάμαι τίποτα άλλο από το περίεργο συναίσθημα που ξαφνικά ο πατέρας μου δεν ήταν εκεί. Και έφυγε για κάμποσο καιρό, περίπου ένα χρόνο».

Τότε ξαφνικά άρχισε να ξαναέρχεται σε επαφή. «Απλά κάλεσε μια μέρα και είπε, “Πάμε να δούμε τα The Fantasticks”. Έτσι είχαμε ένα μικρό δείπνο και είδαμε την παράσταση. Μετά από αυτό, άρχισα να τον βλέπω τα Σαββατοκύριακα και ξεκίνησε αυτός ο νέος τρόπος ζωής», θυμάται η Τζένιφερ Ανιστον.

Η εντυπωσιακή ηθοποιός πρόσθεσε ότι ο πατέρας της «δεν ήταν καλός στην επικοινωνία… αλλά, όσο καλύτερα μπορούσε, εξήγησε και ζήτησε συγγνώμη και είναι αρκετό. Τα έχουμε βρει. Υπάρχουν ακόμα σημεία που είναι δύσκολα για μένα, αλλά είμαι ενήλικας. Δεν μπορώ πλέον να κατηγορώ τους γονείς μου».

Πώς ο κορονοϊός έφερε πιο κοντά την Τζένιφερ Ανιστον με τον πατέρα της

Και αν και η σχέση τους ήταν υπαρκτή μεν, αλλά κρατώντας αποστάσεις, ο κορωνοϊός τους έφερε πιο κοντά. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις αρχές Μαϊου του 2020, όταν είχε πρωτοσκάσει η πανδημία του Covid-19 μια πηγή κοντά στον Τζον Αναστασάκη περιέγραφε πώς ο κορωνοϊός τους έφερε πιο κοντά: «Η Τζένιφερ δεν του μιλούσε για πάρα πολλά χρόνια. Αλλά από τότε που ξεκίνησε η κρίση με τον κορωνοϊό, μιλούν σχεδόν καθημερινά στο τηλέφωνο. Και δεν πρόκειται μόνο για σύντομες συνομιλίες. Είναι σαν να συνειδητοποίησε ότι η ζωή είναι πολύ σύντομη και θέλει η σχέση της με τον Τζον να είναι η καλύτερη που μπορεί να είναι. Είναι ενθουσιασμένος που συμφιλιώθηκαν».