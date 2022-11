Wagner Ουκρανία: «Σκοτώσαμε με σφυριά έναν μισθοφόρο που αυτομόλησε»

Ενα ανατριχιαστικό βίντεο από την εκτέλεση με συνοπτικές διαδικασίες ενός πρώην μισθοφόρου της Wagner ήλθε στη δημοσιότητα, με τον επικεφαλής μάλιστα του ιδιωτικού στρατού, Γεβγκένι Πρικόζιν, να υπερασπίζεται απόλυτα την τιμωρία. Ο Γεβγκένι Νούζιν, που ήταν μέλος της Wagner, είχε αυτομολήσει στην Ουκρανία τον περασμένο Σεπτέμβριο. Το Σαββατοκύριακο σε κανάλι στο Telegram που σχετίζεται με την Wagner δημοσιεύτηκε ένα βίντεο με την εκτέλεσή του . Σε αυτό ο 55χρονος διηγείται πώς είχε στρατολογηθεί τον Αύγουστο από την εταιρεία «γιατί κινδυνεύει η Πατρίδα». Τον είχε στρατολογήσει μάλιστα ο ίδιος ο Πριγκόζιν, που είχε έλθει στη φυλακή όπου κρατούνταν. Το βίντεο σχολίασε ο ιδρυτής της Wagner και στενός φίλος του Βλαντίμιρ Πουτιν, Γεβγκένι Πριγκόζιν.

Σε δήλωσή του είπε ότι ο Νούζιν «πρόδωσε τον λαό και τους συντρόφους του». Πρόσθεσε σαρκαστικά ότι το βίντεο έχει έξοχη σκηνοθεσία και ότι θα έπρεπε να λέγεται «Σκυλίσιος θάνατος για ένα σκυλί».

Το Κρεμλίνο πάντως, σημειώνει το BBC, προσπάθησε να πάρει τις αποστάσεις του από το αποτρόπαιο βίντεο λέγοντας ότι «δεν είναι δική μας υπόθεση». Η πρόθεση του Νούζιν ήταν, ωστόσο, να περάσει από την άλλη πλευρά για να πολεμήσει κατά των Ρωσων. Ένα μήνα αργότερα τον συνέλαβαν οι Ουκρανοί.

Σε συνέντευξή του σε Ουκρανούς δημοσιογράφους έλεγε ότι στάλθηκε με άλλους στην πρώτη γραμμή «σαν τροφή για τα κανόνια». Αν δεν τηρούσε τις διαταγές, τον περίμενε εκτέλεση με συνοπτικές διαδικασίες. Του ανέθεσαν πάντως να συγκεντρώνει τις σορούς των νεκρών στρατιωτών και έτσι κατάφερε να περάσει στις ουκρανικές γραμμές. Στο βίντεο ο Νούζιν λέει ότι, ενώ περπατούσε στο Κίεβο στις 11 Νοεμβρίου, ένιωσε ένα χτυπημα στο κεφάλι που τον άφησε αναίσθητο. Όταν συνήλθε διαπίστωσε ότι ήταν σε ένα υπόγειο. Αμέσως μετά εμφανίζεται ένας άγνωστος άνδρας που επιτίθεται στον Νούζιν με βαριοπούλα. Όταν έπεσε καταγής, ο εκτελεστής του τον αποτελείωσε με σφυριές. Δεν είναι πάντως σαφές πώς και γιατί γυρνούσε ελεύθερα στο Κίεβο ο Νούζιν από τη στιγμή που ήταν αιχμάλωτος πολέμου στα χέρια της Ουκρανίας.

Horrible images of an execution of Yevgeniy Nuzhin by sledgehammer that Wagner group published yesterday signify that Russia has completely turned into a Nazi regime – it now has its own SS group as well.

