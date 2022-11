Θύματα Ταξίμ: Τα πρόσωπα της τραγωδίας

Θρήνος επικρατεί στην Τουρκία για τον θάνατο των 6 ανθρώπων απο την έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη το μεσημέρι της Κυριακής (13/11) με τις τουρκικές αρχές να ανακοινώνουν τη σύλληψη της βασικής υπόπτου για την βόμβα. Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Σουλεϊμάν Σοϊλου, γνωστοποιώντας τη σύλληψη της γυναίκας από την αντιτρομοκρατική, από την έκρηξη στον πεζόδρομο Ιστικλάλ, έναν από τους πιο κεντρικούς της Κωνσταντινούπολης, έχασαν τη ζωή τους ένας πατέρας με την μικρή κόρη του, μια μητέρα με την 15χρονη κόρη της και ένα ζευγάρι που ήταν γονείς ενός μικρού παιδιού. Τη μεγαλύτερη συγκίνηση έχει προκαλέσει ο τόσο βίαιος θάνατος της μικρής Εκρίν Μεϊντάν η οποία πέθανε μαζί με τον πατέρα της Γιουσούφ. Ο 34χρονος ήταν εργαζόμενος στο υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Πολιτικής της Τουρκίας, όπως ανακοίνωσε η υπουργός η οποία εξέφρασε τα συλλυπητήριά της.

Three years old girl killed with her father in the bomb attack yesterday in #Taksim #İstanbul .how awful this world my child. pic.twitter.com/OrA97fVhPl

— Lubna Al kanawati (@LubnaAlkanawati) November 14, 2022