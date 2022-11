Έκρηξη Ταξίμ: 23 ετών από τη Συρία η γυναίκα που συνελήφθη

Πλάνα από την επιχείρηση της τουρκικής αστυνομίας για τη σύλληψη της γυναίκας που αιματοκύλησε χθες την Κωνσταντινούπολη έδωσαν πριν λίγο οι αρχές. Στην ανακοίνωση της αστυνομίας, ανακοινώθηκε και η ταυτότητα της της ύποπτης για την τοποθέτηση της βόμβας στην καρδιά της πόλης χθες το απόγευμα, μαζί με λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εντοπίστηκε και συνελήφθη η ύποπτη. Σημειώνεται ότι από την βομβιστική επίθεση στην Κωνσταντινούπολη έχασαν τη ζωή τους 8 άνθρωποι, μέλη τριών οικογενειών. Ανάμεσα στους νεκρούς και ένα κοριτσάκι μόλις τριών ετών. Δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν.

Οι ομάδες της Διεύθυνσης Αντιτρομοκρατικής Διεύθυνσης έπιασαν τη γυναίκα, η οποία προσδιορίστηκε ως η δράστης της επίθεσης. Στην ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρεται ότι η τρομοκράτισσα είναι 23 ετών, είναι Σύρια και το όνομά της είναι Ahlam Albashır. Αναφέρεται ακόμη ότι ομολόγησε τη σχέση της με το PKK/PYD κατά τη διάρκεια της ανάκρισης. Όπως μεταδίδουν τουρκικά ΜΜΕ, η Ahlam Albashır, υπήκοος Συρίας, δήλωσε στην ανάκρισή της ότι εκπαιδεύτηκε ως ειδικός αξιωματικός πληροφοριών από την τρομοκρατική οργάνωση PKK/PYD/YPG και ότι εισήλθε παράνομα στην Τουρκία μέσω του Αφρίν-Ιντλίπ για να πραγματοποιήσει επίθεση.

Προκειμένου να συλληφθεί η τρομοκράτισσα που θεωρείται ότι είναι το πρόσωπο που άφησε την βόμβα στην οδό Ιστικλάλ και διέφυγε, αναλύθηκε το υλικό από 1200 κάμερες ασφαλείας που κάλυπταν τις διαδρομές άφιξης και αναχώρησης της. Διαπιστώθηκε ότι η γυναίκα έφυγε από τον τόπο του εγκλήματος με ταξί και κατευθύνθηκε προς το Esenler. Κατά τη διάρκεια της νύχτας έγινε αστυνομική επιχείρηση σε 21 διευθύνσεις ατόμων που βρέθηκε ότι είχαν έρθει σε επαφή με τη γυναίκα. Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση 46 άτομα.

Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ η ύποπτη δήλωσε ότι είχε λάβει εντολή να πραγματοποιήσει τρομοκρατική ενέργεια στην Κωνσταντινούπολη από το αρχηγείο της τρομοκρατικής οργάνωσης PKK/PYD/YPG στο Κομπάνι της Συρίας.

Turkish media publish the photos showing the arrest of Istanbul bomber pic.twitter.com/WDRklpdjYs

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) November 14, 2022