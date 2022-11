11χρονος Mensa: Ο μικρούλης που ξεπέρασε τον Αϊνστάιν και τον Χόκινγκ στο τεστ IQ

Ένας μαθητής από το Λιντς πέτυχε την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία σε τεστ Mensa – ξεπερνώντας τον Άλμπερτ Αϊνστάιν και τον Στίβεν Χόκινγκ. Ο 11χρονος Yusuf Shah κατέγραψε 162 – το μέγιστο για παιδιά κάτω των 18 ετών και το κορυφαίο ποσοστό όλων των ανθρώπων. Ο Χόκινγκ λέγεται ότι πέτυχε 160 και ο Αϊνστάιν, ο οποίος αν και δεν έκανε ποτέ επίσημα το τεστ, πιστεύεται ότι πέτυχε το ίδιο. Ο Yusuf δήλωσε ότι οι φίλοι του στο σχολείο του λένε πάντα ότι είναι πολύ έξυπνος – και ήθελε να δοκιμάσει τον εαυτό του κάνοντας το κουίζ IQ.

Για να γιορτάσει το επίτευγμά του, ο Yusuf πήγε στο Nando’s για ένα γεύμα με τους γονείς του και τα δύο μικρότερα αδέρφια του, Zaki και Khalid. Ο Yusuf σημείωσε βαθμολογία στο ένα τοις εκατό των ανθρώπων και δεν πτοήθηκε όταν βρέθηκε για το τεστ σε ένα δωμάτιο γεμάτο από ενήλικες.

«Όλοι στο σχολείο πιστεύουν ότι είμαι πολύ έξυπνος και πάντα ήθελα να μάθω αν ήμουν στο δύο τοις εκατό των ανθρώπων που περνούν το τεστ. Νιώθω ξεχωριστά που έχω χαρτί που πιστοποιεί τις ικανότητές μου». Ο μαθητής της έκτης τάξης ελπίζει να σπουδάσει μαθηματικά στο Cambridge ή στην Οξφόρδη και δήλωσε ότι του αρέσει να κάνει οτιδήποτε διεγείρει το μυαλό του. Όταν δεν διαβάζει παίζει sudokus και ασχολείται με την επίλυση του κύβου του Rubik.

Άρχισε να παίζει με τους κύβους του Rubik τον Ιανουάριο, αφού είδε έναν στο σπίτι ενός φίλου του και μέχρι το τέλος του μήνα, ήταν σε θέση να λύνει κύβους όλων των δυσκολιών με ευκολία. Η μαμά του Sana δήλωσε ενθουσιασμένη: «Ήμουν τόσο περήφανη. Είναι το πρώτο άτομο που έκανε το τεστ Mensa στην οικογένεια. Στην πραγματικότητα ανησυχούσα κι εγώ λίγο – πάντα πήγαινε σε μια αίθουσα γεμάτη παιδιά για να κάνει τεστ. Σκεφτήκαμε ότι μπορεί να επηρεαζόταν από τους ενήλικες. Αλλά τα πήγε περίφημα. Ακόμα του λέω: “Ο μπαμπάς σου εξακολουθεί να είναι πιο έξυπνος από εσένα”. Τα παίρνουμε όλα ελαφρά τη καρδία. Ακόμα κι αν είσαι ταλαντούχος, πρέπει να είσαι ο πιο σκληρά εργαζόμενος».

Ο μπαμπάς του Irfan πρόσθεσε: «Είναι μια δύσκολη δοκιμασία για να προετοιμαστείς. Απλώς κάναμε ό,τι κάναμε ήδη – τίποτα συγκεκριμένο για το τεστ IQ». Ο μικρότερος αδελφός του ο 8χρονος Khalid ελπίζει επίσης να κάνει το τεστ Mensa όταν μεγαλώσει.

Yusuf Shah, a Leeds schoolboy, 11, achieves highest possible score in Mensa IQ test – 'beating Albert Einstein and Stephen Hawking' – and celebrates with a family meal at Nando'shttps://t.co/oupDKeGj23

— Miqdaad Versi (@miqdaad) November 13, 2022