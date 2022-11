Η ψηλότερη γυναίκα στον κόσμο: Η 25χρονη Gelgi πέταξε για πρώτη φορά με αεροπλάνο

Η ψηλότερη γυναίκα στον κόσμο μπόρεσε να πετάξει σε αεροπλάνο για πρώτη φορά, αφού η Turkish Airlines αφαίρεσε έξι θέσεις οικονομικής θέσης για να τη φιλοξενήσει. Η Rumeysa Gelgi, η οποία έχει ύψος 2,15 μ., ανακηρύχθηκε πέρυσι από το Guinness World Records ως η ψηλότερη γυναίκα του κόσμου. Η Turkish Airlines προσάρμοσε ένα από τα αεροπλάνα της για να της επιτρέψει να ταξιδέψει στο Σαν Φρανσίσκο τον Σεπτέμβριο, αφαιρώντας έξι καθίσματα και αντικαθιστώντας τα με ένα ειδικό φορείο για να ξαπλώνει πάνω του κατά τη διάρκεια της 13ωρης πτήσης, ανέφερε η MailOnline.

The world's tallest woman was able to take her first flight after an airline removed six seats for her. Rumeysa Gelgi, who is 2.1 metres tall, flew from Istanbul, Turkey, to San Francisco. https://t.co/frgy83n7VT pic.twitter.com/cAo7yIV5q3

Η 25χρονη Gelgi δεν είχε μπορέσει ποτέ να ταξιδέψει σε αεροπλάνο, λόγω του αναστήματός της. Η ασθένειά της ονομάζεται Σύνδρομο Weaver, το οποίο προκαλεί, μεταξύ άλλων, υπερανάπτυξη των οστών. Ακόμη και ως παιδί ήταν πολύ μεγάλη για να χωρέσει σε καθίσματα αεροπλάνου. Συνήθως χρησιμοποιεί αναπηρικό καροτσάκι ή περιπατητήρα για να μετακινείται, λόγω της κατάστασής της. Στο Instagram, η Gelgi μοιράστηκε μια σειρά από εικόνες της από το ταξίδι και είπε ότι ήταν «ένα άψογο ταξίδι από την αρχή μέχρι το τέλος».

Ankara: Turkey’s Rumeysa Gelgi, the world’s tallest woman, flew in a plane for the first time in her life. Rumeysa Gelgi, is the holder of the Guinness Book of Records for her 215.16 cm (7 feet, 0.7 inches) height. To enable the world’s tallest woman to travel abroad, Turkish Air pic.twitter.com/EHvlDJdrZE

— Deccan News (@Deccan_Cable) November 6, 2022