Έκρηξη Κωνσταντινούπολη: Τουλάχιστον 6 νεκροί, 53 τραυματίες – Βίντεο φρίκης

Έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην Κωνσταντινούπολη, με τις αναφορές να κάνουν λόγο για 6 νεκρούς και 53 τραυματίες, μέχρι στιγμής. Όπως αναφέρει η Hurriyet, η έκρηξη σημειώθηκε στην οδό Istiklal στην περιοχή Beyoğlu της Κωνσταντινούπολης. Στην περιοχή στάλθηκε μεγάλος αριθμός ασθενοφόρων και αστυνομικών ομάδων.

#BREAKING : Moment of explosion in Taksim Sqaure, Istanbul. Possible bomb attack, bodies seen lying on the ground by eyewitnesses pic.twitter.com/ahrDcCvwXM

Ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανακοίνωσε στις 17:20 ώρα Ελλάδος ότι μέχρι στιγμής υπάρχουν 6 νεκροί και 53 τραυματίες. «Οι προσπάθειες να καταβάλουν την Τουρκία και το τουρκικό έθνος με τρομοκρατία δεν θα έχει επιτυχία, όπως δεν είχε μέχρι τώρα», είπε ο Ερντογάν λίγη ώρα μετά την έκρηξη.

🇹🇷🚨 — BREAKING: Injuries reported following a large explosion in Taksim square in Istanbul, Turkey. Updates to follow. pic.twitter.com/rxbyILCs7c

«Υπάρχει άρωμα τρομοκρατίας σ’ αυτή την υπόθεση. Οι πρώτες πληροφορίες μιλούν για μια γυναίκα που έπαιξε ρόλο στην υπόθεση», πρόσθεσε ο Τούρκος πρόεδρος. Νωρίτερα, ο τοπικός κυβερνήτης, Ali Yerlikaya, είχε αναφέρει ότι τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι είναι νεκροί και άλλοι 38 τραυματίστηκαν. «Σήμερα, γύρω στις 15:20 (ώρα Ελλάδας), σημειώθηκε έκρηξη στην οδό Istiklal στην περιοχή Beyoğlu. Στο σημείο έσπευσαν η αστυνομία, η υγειονομική υπηρεσία, η Πυροσβεστική και οι ομάδες AFAD. Υπάρχουν θύματα και τραυματίες», ανέφερε επίσης ο Yerlikaya.

#Taksim the first photograph of the woman who allegedly placed the bomb package on the edge of the flower pot before the explosion#İstanbul pic.twitter.com/POqVhWcoML

