Έκρηξη Κωνσταντινούπολη – Ταξίμ: Γυναίκα πυροδότησε τη βόμβα

Γυναίκα είναι η δράστις που πυροδότησε τη βόμβα της έκρηξης στην Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με τον Τούρκο αντιπρόεδρο Φουάτ Οκτάι. «Διαπιστώθηκε ότι μια γυναίκα δράστις πυροδότησε τη βόμβα. Το περιστατικό ερευνάται και γίνονται οι απαραίτητες αξιολογήσεις. Μέχρι στιγμής, έχουμε χάσει 6 άτομα, εκ των οποίων τα 4 στο σημείο της επίθεσης. Έχουμε 81 τραυματίες. Η έρευνα στον τόπο του εγκλήματος συνεχίζεται με ταχύτητα. Θα φτάσουμε στο τέλος πολύ σύντομα. Όποιος βρίσκεται από πίσω, θα λογοδοτήσει» δήλωσε ο Οκτάι.

Υπενθυμίζεται πως έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν από την έκρηξη που συγκλόνισε στις 16:20 σήμερα τον πλέον πολυσύχναστο πεζόδρομο στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης, σε ένα συμβάν που ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αποκάλεσε μια βομβιστική επίθεση που «μυρίζει τρομοκρατία».

Ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο στην κατάμεστη λεωφόρο Ιστικλάλ, την οποία η αστυνομία απέκλεισε γρήγορα. Η περιοχή, στη συνοικία Μπέγιογλου στο ευρωπαϊκό τμήμα της τουρκικής μητρόπολης, ήταν γεμάτη, ως συνήθως τα σαββατοκύριακα, από ανθρώπους που έκαναν ψώνια, από τουρίστες και οικογένειες.

Βίντεο που έλαβε το Reuters δείχνει τη στιγμή που σημειώθηκε η έκρηξη στο κέντρο της λεωφόρου, στέλνοντας συντρίμμια στον αέρα και αφήνοντας ανθρώπους να κείτονται στο έδαφος. «Οι προσπάθειες να νικήσουν την Τουρκία και τον τουρκικό λαό μέσω τρομοκρατίας θα αποτύχουν σήμερα όπως και στο παρελθόν, όπως θα αποτύχουν ξανά στο μέλλον», είπε ο Ερντογάν σε συνέντευξη Τύπου πριν αναχωρήσει για την Ινδονησία για να παρευρεθεί στη σύνοδο της G20. «Ο λαός μας μπορεί να είναι βέβαιος ότι οι ένοχοι πίσω από την επίθεση θα λάβουν την τιμωρία που τους αξίζει», τόνισε, προσθέτοντας ότι οι αρχικές πληροφορίες υποδηλώνουν ότι «μια γυναίκα έπαιξε ρόλο» στην επίθεση.

Μη επαληθευμένα πλάνα από μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μια γυναίκα να αφήνει μια τσάντα κοντά σε πεζούς, ενώ δευτερόλεπτα αργότερα ακολούθησε μια έκρηξη. Ωστόσο, οι αρχές υπογράμμισαν ότι η έρευνα βρίσκεται στο αρχικό της στάδιο.

«Θα είναι λάθος να πούμε ότι πρόκειται αναμφίβολα για μια τρομοκρατική επίθεση, αλλά οι αρχικές εξελίξεις και οι πρώτες πληροφορίες από τον κυβερνήτη μου είναι ότι η επίθεση μυρίζει τρομοκρατία», συμπλήρωσε ο Τούρκος πρόεδρος. Κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την έκρηξη, αλλά η Κωνσταντινούπολη και άλλες τουρκικές πόλεις έχουν γίνει στόχος στο παρελθόν από Κούρδους αυτονομιστές, ισλαμιστές μαχητές και άλλες οργανώσεις.

«Όταν άκουσα την έκρηξη, πάγωσα από τον φόβο, οι άνθρωποι πάγωσαν, κοιτάζοντας ο ένας τον άλλο. Μετά οι άνθρωποι άρχισαν να τρέχουν μακριά. Τι άλλο μπορεί να κάνει κανείς», είπε ο Μεχμέτ Ακούς, 45 ετών, εργαζόμενος σε ένα εστιατόριο στην Ιστικλάλ. «Με πήραν τηλέφωνο οι συγγενείς μου, ξέρουν ότι δουλεύω στην Ιστικλάλ. Τους καθησύχασα», είπε στο Reuters.

