Έμμα Τόμσον διαζύγιο: Η διάσημη ηθοποιός μιλά για την απιστία του πρώην συζύγου της

Για ένα παλιό, πολυσυζητημένο ειδύλλιο που κατέληξε στη διάλυση του γάμου της μίλησε η Emma Thompson σε συνέντευξή της στον «New Yorker». Όταν ήταν παντρεμένη με τον Kenneth Branagh, ο σκηνοθέτης και ηθοποιός ανέπτυξε, το 1994, ένα ειδύλλιο με τη συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία «Frankenstein», Helena Bonham Carter. Έναν χρόνο αργότερα, όταν έμαθε για αυτή τη σχέση που χαρακτήρισε στη συνέντευξή της «ταπεινωτική», τελείωσε ο γάμος της με τον Branagh. Εκείνη την περίοδο γύριζε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία», για την οποία μάλιστα κέρδισε Όσκαρ Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου. «Ήμουν τυφλή στο γεγονός ότι είχε σχέσεις με άλλες γυναίκες στα γυρίσματα. Έμαθα πόσο εύκολο είναι να εθελοτυφλείς όταν θέλεις να ξεγελάσεις τον εαυτό σου. Είχα χάσει τη μισή ζωή μου. Οποιαδήποτε αίσθηση ότι έχω αξία ή ότι μπορεί κάποιος να με αγαπήσει είχε χαθεί».

Kenneth Branagh and Emma Thompson in Dead Again (1991) an atmospheric, supernatural thriller. Branagh also directs. pic.twitter.com/E30LzxcyVx

— Buzzer 🐝 (@Buzzersplace) August 21, 2021