Φέτερμαν για Ελλάδα: Τι λέει ο νικητής στην Πενσιλβάνια για τα ελληνοτουρκικά

Ο Τζον Φέτερμαν είναι ένας ακόμη γερουσιαστής στις ΗΠΑ που θα εναντιωθεί στον αυταρχισμό και στις επιδιώξεις του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο δημοκρατικός Τζον Φέτερμαν κατάφερε να επικρατήσει στην πολιτεία ης Πενσιλβάνια έναντι του ρεπουμπλικανού υποψηφίου και φίλου του Τούρκου Προέδρου, Ερντογάν, Μεχμέτ Οζ.

Η νίκη του Φέτερμαν δεν βοηθά μόνο τους Δημοκρατικούς στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν τη νίκη στη Γερουσία αλλά αποτελεί ακόμη μια ήττα για την προώθηση των συμφερόντων του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Κογκρέσο. Ο Τζον Φέτερμαν έχει μιλήσει μάλιστα ανοιχτά για την υπεράσπιση της θρησκευτικής ελευθερίας στην Τουρκία, την Αγία Σοφία καθώς και ειδικά για την προστασία της χριστιανικής ορθοδοξίας, εκφράζοντας ανοιχτά «την ανησυχία του» για την κατάσταση στη γείτονα χώρα.

"As a U.S. Senator, I will support the Greek-Orthodox’s fight for religious freedom in Turkey."@JohnFetterman in Pennsylvania is taking a strong stance about religious freedom & supporting the @EcuPatriarch. pic.twitter.com/ISMtPOEoX8

— Petros Kasfikis (@PetrosKas) October 20, 2022