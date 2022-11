Στίβεν Τσούμπερ χειρουργείο: Ολοκληρώθηκε η επέμβαση του παίκτη της ΑΕΚ

Την απόφαση να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση προκειμένου να απαλλαγεί μια και καλή από το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί εδώ και μήνες και συγκεκριμένα το σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών πήρε ο Στίβεν Τσούμπερ, πράγμα που σημαίνει ότι ο διεθνής Ελβετός χαφ της ΑΕΚ δεν θα είναι στην αποστολή της εθνικής ομάδας της χώρας του για το Μουντιάλ 2022. Ο Στίβεν Τσούμπερ υποβλήθηκε επιτυχώς σε ρομποτική αποκατάσταση του συνδρόμου κοιλιακών προσαγωγών αμφοτερόπλευρα, από τον διεθνούς φήμης χειρουργό κ. Κωνσταντίνο Κωνσταντινίδη, παρουσία του γιατρού της ΑΕΚ, κ. Χάρη Λάλου.

Ο ίδιος ανακοίνωσε στα social media: «Εδώ κι αρκετούς μήνες αντιμετωπίζω έναν τραυματισμό που δεν μου επιτρέπει να είμαι ο παίκτης που μπορώ να είμαι στο 100%. Το να αποφασίσω να κάνω μια μικρή επέμβαση και να εγκαταλείψω ένα όνειρο δεν ήταν εύκολο, αλλά ήταν η σωστή απόφαση για την υγεία μου. Δυστυχώς στο ποδόσφαιρο πολύ συχνά ξεχνάς πού βρίσκεσαι στην ζωή και τι έχεις ήδη πετύχει, γιατί πάντα παρακολουθείσαι και αξιολογείσαι από παιχνίδι σε παιχνίδι. Το ποδόσφαιρο πάντα μου έδινε ελπίδα, αγάπη και κίνητρο για πολλά πράγματα στην ζωή. Είμαι ευγνώμων γι’ αυτό και θα δουλέψω πολύ πιο σκληρά για να επιστρέψω στους αγωνιστικούς χώρους το συντομότερο δυνατό Φυσικά, αυτή την στιγμή θα είμαι ο μεγαλύτερος οπαδός της εθνικής ομάδας, ώστε να την υποστηρίξω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Steven Zuber has decided to miss the world cup in Qatar in order to have surgery for abdominal adductor syndrome. We are all hoping this surgery goes well and that his recovery is a speedy one, so he can find fitness and good health as soon as possible. pic.twitter.com/NTaVVIg3nu

