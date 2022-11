Τζένιφερ Λόπεζ γάμος: Είμαι περήφανη που ονομάζομαι «κυρία Άφλεκ»

Τζένιφερ Λόπεζ και Μπεν Άφλεκ ξανασυναντήθηκαν στη ζωή και 2 δεκαετίες μετά τη σχέση τους, επισφράγισαν τον έρωτά τους με έναν γάμο. Ωστόσο, τον τελευταίο καιρό πολλά δημοσιεύματα από τον ξένο Τύπο θέλουν τους δύο σταρ να μην τα πηγαίνουν καλά, με μία από τις αιτίες να είναι ο «αυστηρός έλεγχος της Λόπεζ, πάνω στον Άφλεκ».

Η Λατίνα σταρ ωστόσο, διαψεύδει όλα τα παραπάνω με μία συνέντευξη που παραχώρησε στη Vogue, όπου αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων και στην αλλαγή του ονόματός της σε Τζένιφερ Λόπεζ Άφλεκ, γεγονός που είχε προκαλέσει αντιδράσεις όταν μαθεύτηκε.

«Οι άνθρωποι θα με αποκαλούν ακόμα Τζένιφερ Λόπεζ. Αλλά το νόμιμο όνομά μου θα είναι κυρία Άφλεκ γιατί είμαστε ενωμένοι. Είμαστε σύζυγοι. Είμαι περήφανη για αυτό. Δεν νομίζω ότι είναι πρόβλημα… Αισθάνομαι ότι είναι μια κίνηση δύναμης, καταλαβαίνετε τι εννοώ; Ελέγχω πολύ τη ζωή και τη μοίρα μου και νιώθω τη δύναμη ως γυναίκα και ως άνθρωπος.

