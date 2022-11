Πώς θα βρω το κινητό αν έχει κλείσει από μπαταρία: Ηρέμησε, υπάρχει τρόπος!

Πόσες φορές σού έχει τύχει να ψάχνεις μανιωδώς το κινητό σου την ώρα που μπορεί να είναι μπροστά στα μάτια σου; Υπάρχουν όμως και στιγμές που μπορεί να μην βρίσκεται κοντά σου, να έχει χαθεί κάπου στα άδυτα της τσάντας σου ή να έχει πέσει ακόμη και στον δρόμο. Τα σενάρια είναι πολλά και το χειρότερο είναι ότι μπορεί να έχει κλείσει από μπαταρία. Δεν υπάρχει λόγος να πανικοβάλλεσαι όμως, σύμφωνα με τους ειδικούς της τεχνολογίας, καθώς υπάρχουν μερικοί σωτήριοι τρόποι για να το φέρεις και πάλι κοντά σου.

Αν έχεις iPhone, ένα πρόσφατο update στην εφαρμογή Find My, σου επιτρέπει να βρεις τα ίχνη του χαμένου σου κινητού ακόμη κι αν έχει εξαντληθεί εντελώς η μπαταρία του. Ισχύει για το iPhone 11, 12 και 13 με iOS 15 και αυτό που πρέπει να κάνεις για αρχή, είναι να τσεκάρεις τις ρυθμίσεις.

Πώς;

1. Πηγαίνεις στις Ρυθμίσεις > [το όνομά σου] > Find My. Αν πρέπει να κάνεις sign in, βάζεις το Apple ID σου.

2. Πληκτρολογείς Find My iPhone και μετά σέρνεις προς τα δεξιά για να το ενεργοποιήσεις, (αν και μπορεί να ενεργοποιηθεί και αυτόματα).

3. Μπορείς να ενεργοποιήσεις εναλλακτικά το Find My network. Αν δεν είσαι συνδεδεμένος/η στο internet, η εφαρμογή Find My μπορεί να βρει την τοποθεσία, χρησιμοποιώντας το Find My network. Σε iphone με iOS 15, το Find My network σού επιτρέπει να βρεις την τοποθεσία της συσκευής μέχρι και 24 ώρες αφότου απενεργοποιηθεί. Αν η μπαταρία είναι εξαιρετικά χαμηλή, η τοποθεσία θα σταλεί αυτόματα στην Apple.

Αν έχεις Android, το Find My Device ενεργοποιείται αυτόματα όταν προσθέτεις έναν λογαριασμό της Google σε οποιαδήποτε συσκευή Android. Αρκεί να ακολουθήσεις τα παρακάτω. Συνδέσου για αρχή, σε έναν λογαριασμό της Google. Στη συνέχεια, μπες στο internet (Wi- Fi ή δεδομένα), ενεργοποίησε τη ρύθμιση Location και στη συνέχεια, το Find My Device.

Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό να κάνεις την παραπάνω διαδικασία γρήγορα πριν το κινητό σου χαθεί οριστικά. Αν τώρα θες να διασφαλίσεις ότι το κινητό σου δεν θα ξεμείνει τουλάχιστον από μπαταρία, βρες τις εφαρμογές που σου την «τρώνε». Φόρτισε το κινητό σου και κάνε ένα test για τη μεγαλύτερη κατανάλωση της μπαταρίας. Φορτίσε πλήρως το κινητό και στη συνέχεια όταν απομείνει 5%, πήγαινε στα Settings – Device Settings – Battery ή Settings > General > Battery Usage. Έτσι, θα ανακαλύψεις ποιες εφαρμογές φταίνε που ξεμένεις γρήγορα από μπαταρία.

Απενεργοποίησε στη συσκευή σου τη λειτουργία «Αυτόματη Φωτεινότητα», καθώς τις περισσότερες φορές είναι παραπάνω από ό,τι χρειάζεσαι. Ρύθμισε τον χρόνο που παραμένει φωτεινή η οθόνη και μην ξεχνάς ποτέ την Λειτουργία Εξοικονόμησης μπαταρίας.

jenny.gr