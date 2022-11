Σάκκαρη – Γκαρσία Τέξας: Ο τελικός στο WTA Finals έμεινε όνειρο

Η Μαρία Σάκκαρη δεν κατάφερε να συνεχίσει την πορεία της στο WTA Finals στο Φορτ Γουόρθ στο Τέξας, έπεσε πάνω σε μια εντυπωσιακή Καρολίν Γκαρσία με τη Γαλλίδα να επικρατεί 6-3, 6-2 σε 75 λεπτά και να παίρνει το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό. Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος η 28χρονη Ελληνίδα δεν καταφέρνει να κάνει το βήμα παραπάνω και να προκριθεί στον τελικό του WTA Finals. Βρέθηκε σε άσχημη ημέρα απέναντι στην 29χρονη Γαλλίδα, που παρουσιάστηκε με περισσότερη ενέργεια, είδε να της βγαίνουν σχεδόν τα πάντα και με μεγαλύτερη αυτοπεποίθησή έφθασε δίκαια στην πρόκριση στον τελικό, όπου θα περιμένει μια από τις Σβιόντεκ ή Σαμπαλένκα.

Μάλιστα, η Γκαρσία με τη νίκη της ξεπέρασε τη Σάκκαρη στο No.4 της παγκόσμιας κατάταξης και εκεί θα βρίσκεται και μετά τον τελικό. Η Σάκκαρη αποχωρεί από τη διοργάνωση έχοντας αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις, τρεις νίκες με τις Πεγκούλα, Σαμπαλένκα και Ζαμπέρ στον όμιλο, απλά στον ημιτελικό η Γκαρσία ήταν καλύτερη.

