Τζένιφερ Άνιστον – Μπραντ Πιτ: Μήνυση εις βάρος του πρώην συζύγου της

Μετά την Αντζελίνα Τζολί, η Τζένιφερ Άνιστον ετοιμάζεται κι εκείνη να καταθέσει μήνυση εις βάρος του Μπραντ Πιτ. Αυτή τη φορά, αιτία δεν είναι οι συζυγικές διαφορές, αφού αυτές τις έχουν λύσει εδώ και χρόνια. Η πρώην σύζυγος του Μπραντ Πιτ ετοιμάζεται σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής «Marca» να καταθέσει μήνυση εναντίον του για «οικονομικές εκκρεμότητες». Όπως αναφέρεται, η Τζένιφερ Άνιστον σκοπεύει να ζητήσει από τον ηθοποιό 100 εκατ. δολάρια!

Why is Jennifer Aniston/HerSolution https://t.co/WXOVJI3mrr set to sue Brad Pitt for 100 million dollars? – Marca English https://t.co/RtQaczq8go

Ο λόγος δεν είναι άλλος από την εταιρεία παραγωγής «Plan B», την οποία είχαν ιδρύσει μαζί, τα χρόνια που ήταν ακόμα ζευγάρι. Όταν χώρισαν, η εταιρεία «πέρασε στα χέρια» του ηθοποιού, με την πρώην σύζυγό του να έχει τον τίτλο της συνιδιοκτήτριας. Ο Μπραντ Πιτ σκοπεύει τώρα, να πουλήσει την εταιρεία, η οποία ήταν συμπαραγωγός στις ταινίες «12 Χρόνια Σκλάβος» και «Moonlight».

Plan B Entertainment, the award-winning company co-founded by Brad Pitt, is in talks to sell a significant stake to French media group Mediawan.https://t.co/XWdcmPAT8a pic.twitter.com/UbtQVgeOPv

— 99C (@99Cines) November 3, 2022