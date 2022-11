The Crown – Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι: «Όταν έμαθα ότι θα υποδυθώ την πριγκίπισσα Νταϊάνα, πιέστηκα πολύ»

Για τον ρόλο της πριγκίπισσας Νταϊάνα στη δημοφιλή σειρά του Netflix, «The Crown» μίλησε η Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι. Η 32χρονη ηθοποιός θα υποδυθεί την «πριγκίπισσα του λαού» στις επόμενες δύο σεζόν της σειράς και όπως είπε, όταν το έμαθε, δεν αντέδρασε πολύ καλά. «Με πίεσε πολύ η ιδέα στην αρχή. Ήμουν πάνω από τον νεροχύτη της κουζίνας και σκεφτόμουν ότι δεν μπορώ να το κάνω.

the switch from her real voice to diana’s voice 😭😭 she is so good pic.twitter.com/tdR0nzgk3Q

Πίστευα ότι ο ρόλος αυτός θα είναι παγίδα», δήλωσε σε συνέντευξή της στη βρετανική Vogue. Όπως εξήγησε, μόλις διάβασε το σενάριο και τα λόγια της, κατάλαβε ότι πρόκειται για μια μεγάλη πρόκληση που πρέπει να φέρει εις πέρας. «Άρχισα αμέσως να δουλεύω την προφορά μου. Αποφάσισα να το σκεφτώ πιο απλά, να πω ότι είναι απλώς νέοι χαρακτήρες, ότι είναι ένας ρόλος», αναφέρει.

"It's kind of an evolution story, in the sense of watching someone find their centre again." Elizabeth Debicki on playing Princess Diana in The Crown Season 5. pic.twitter.com/HtiTFeiIWp

