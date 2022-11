Μπάιντεν – Twitter: «Ο Μασκ αγόρασε μία πλατφόρμα που διασπείρει ψεύδη»

Νέες δηλώσεις για τον Έλον Μασκ έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, επισημαίνοντας ότι ο δισεκατομμυριούχος αγόρασε το Twitter, ένα μέσο που «ξερνάει ψέματα σε όλο τον κόσμο». Σημειώνεται ότι ο Μασκ απέλυσε χθες το μισό εργατικό δυναμικό του Twitter, αλλά η πλατφόρμα είπε ότι οι απολύσεις ήταν μικρότερες στην ομάδα που είναι υπεύθυνη για την αποτροπή της εξάπλωσης της παραπληροφόρησης.

Μιλώντας σε εκδήλωση για τη συγκέντρωση πόρων για τους Δημοκρατικούς υποψηφίους στο Ρόουζμοντ, κοντά στο Σικάγο ο Μπάιντεν είπε: «Και τώρα γιατί ανησυχούμε; Ο Έλον Μασκ βγαίνει και αγοράζει μια επιχείρηση που εκτοξεύει, που ξερνάει ψέματα σε όλο τον κόσμο… Δεν υπάρχουν πλέον επιμελητές στην Αμερική. Δεν υπάρχουν επιμελητές. Πώς περιμένουμε από τα παιδιά να μπορούν να καταλάβουν τι διακυβεύεται;».

Την εξαγορά του Twitter από τον Μασκ ακολούθησαν αναφορές για αύξηση των ρατσιστικών σχολίων και της ρητορικής μίσους στην πλατφόρμα και αρκετές μεγάλες επιχειρήσεις που διαφημίζονταν στο Twitter ανέστειλαν τις διαφημιστικές τους καμπάνιες τις τελευταίες ημέρες. Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρίν Ζαν Πιερ, δήλωσε ότι ο Μπάιντεν ήταν «σαφής αναφορικά με την ανάγκη να συνεχίσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να λαμβάνουν μέτρα για να περιορίσουν τη ρητορική μίσους και την παραπληροφόρηση. Αυτή η πεποίθηση επεκτείνεται στο Twitter, επεκτείνεται στο Facebook και σε άλλες πλατφόρμες που μπορεί να εξαπλωθεί παραπληροφόρηση».

Trash me all day, but it’ll cost $8

— Elon Musk (@elonmusk) November 5, 2022