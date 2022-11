Πώς θα είναι ο άνθρωπος στο μέλλον: Καμπουριασμένος με διπλά βλέφαρα

Νέα έρευνα αποκαλύπτει πώς θα μοιάζουν οι άνθρωποι στο μέλλον και συγκεκριμένα στο έτος 3000. Η εξάρτηση του ανθρώπου από την τεχνολογία και τα χαρακτηριστικά που συνοδεύουν έναν τρόπο ζωής που θα είναι όλο και περισσότερο συνδεδεμένος με τις ηλεκτρονικές και ψηφιακές συσκευές, θα διαμορφώσουν ένα νέο τύπο ανθρώπου. Η εικόνα δε, που δίνουν οι επιστήμονες δεν είναι και η πιο ιδανική που θα φανταζόμασταν, καθώς ο άνθρωπος σε χίλια χρόνια περίπου από τώρα, σύμφωνα με το συγκεκριμένο μοντέλο θα είναι καμπούρης, με χοντρό λαιμό και με δύο σετ βλέφαρα, μεταξύ άλλων. Οι ερευνητές δημιούργησαν ένα μοντέλο με την ονομασία «Mindy», το οποίο, όπως λένε, μας δίνει μια γεύση του πώς θα μπορούσαν να μοιάζουν οι άνθρωποι το 3000 μ.Χ ως αποτέλεσμα της εξάρτησής μας από την τεχνολογία.

Η Mindy δημιουργήθηκε από την Toll Free Forwarding ως ένας τρόπος οπτικοποίησης του τρόπου με τον οποίο η τεχνολογία επηρεάζει το ανθρώπινο σώμα, αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail. «Προμηθευτήκαμε επιστημονικές έρευνες και γνώμες εμπειρογνωμόνων για το θέμα, προτού συνεργαστούμε με έναν σχεδιαστή 3D για να δημιουργήσουμε έναν μελλοντικό άνθρωπο του οποίου το σώμα έχει αλλάξει σωματικά λόγω της συνεχούς χρήσης smartphones, φορητών υπολογιστών και άλλων τεχνολογιών», εξήγησε. Τα χρόνια που κοιτάμε τα smartphones μας προς τα κάτω ή τις οθόνες των υπολογιστών μας προς τα πάνω θα έχουν ως αποτέλεσμα την καμπουριασμένη στάση του σώματος, σύμφωνα με το μοντέλο.

Τα χέρια μας θα έχουν διαμορφωθεί μόνιμα σε σχήμα που ο αντίχειρας θα κλείνει μέσα στην παλάμη, κατά τον τρόπο που πληκτρολογούμε στα κινητά μας τηλέφωνα. Ο δρ Νικόλα Τζόρτζεβιτς από το Med Alert Help εξήγησε: «Ο τρόπος που κρατάμε τα τηλέφωνά μας μπορεί να προκαλέσει καταπόνηση σε ορισμένα σημεία επαφής, προκαλώντας το λεγόμενο «text claw». Εκτός από το «text-claw», οι άνθρωποι θα μπορούσαν να εμφανίσουν «αγκώνα smartphone», δηλαδή μια γωνία 90 μοιρών σε μόνιμη βάση που θα προκαλείται από την τυπική τοποθέτηση του χεριού όταν κρατάμε μια συσκευή.

