Κινέζικος πύραυλος πού έπεσε: Τέλος το θρίλερ με το “διαστημικό σκουπίδι”

Η Κίνα δημιούργησε και πάλι παγκόσμιο συναγερμό μετά την ανεξέλεγκτη πτώση μέρους ενός πυραύλου του φιλόδοξου διαστημικού της προγράμματος. Ωστόσο, το συγκεκριμένο τμήμα του πυραύλου, αποσυντέθηκε τελικά πάνω από τον νότιο Ειρηνικό το μεσημέρι της Παρασκευής, όπως επιβεβαίωσε η Υπηρεσία Διαστημικής Επιτήρησης και Παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάζοντας τέλος στην ανησυχία που είχε προκληθεί σε αρκετές χώρες. Νωρίτερα, η Διοίκηση Διαστήματος του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών έκανε γνωστό, μέσω Twitter, πως το συγκεκριμένο κομμάτι του κινεζικού πυραύλου Long March 5B που εκτοξεύτηκε από τον διαστημικό σταθμό Tiangong, εισήλθε στην ατμόσφαιρα πάνω από τον Ειρηνικό Ωκεανό.

«Η #USSPACECOM μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ο πύραυλος Long March 5B #CZ5B της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας εισήλθε ξανά στην ατμόσφαιρα πάνω από τον νότιο-κεντρικό Ειρηνικό Ωκεανό στις 4:01 π.μ. στις 4 Νοεμβρίου» ανέφερε η σχετική ενημέρωση. Ο προωθητικός πύραυλος Long March 5B δεν είναι το μόνο αντικείμενο ανθρώπινης κατασκευής ή έστω το μεγαλύτερο, που έπεσε ποτέ από το διάστημα. Και κομμάτια διαστημοπλοίων από άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, έχουν επίσης επιστρέψει στη Γη πρόσφατα, συμπεριλαμβανομένου ενός μικρού κομματιού ενός οχήματος της SpaceX που βρέθηκε σε μια αυστραλιανή φάρμα προβάτων τον Αύγουστο.

Based on our analysis and external information, #EUSST confirms the decay of CZ-5B. Thank you for following our updates.

Έκλεισε το πρωί της Παρασκευής ο εναέριος χώρος πάνω από πολλά αεροδρόμια της Ισπανίας εν μέσω προειδοποιήσεων ότι ένας κινεζικός πύραυλος πρόκειται να πραγματοποιήσει ανεξέλεγκτη επανείσοδο στη Γη. Συγκεκριμένα, ο εναέριος χώρος πάνω από τα αεροδρόμια της Βαρκελώνης, της Ταραγόνας, του Ρέους και της Ίμπιζα έκλεισε περίπου στις 8:40 το πρωί ενώ περίπου 40 λεπτά αργότερα, η κίνηση αποκαταστάθηκε. Το θέμα της επανεισόδου του κινεζικού πυραύλου παρακολουθεί στη χώρα μας η Πολιτική Προστασία, σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές Αρχές, χωρίς ως αυτήν την ώρα να χρειαστεί κάποια παρέμβαση.

#USSPACECOM can confirm the People’s Republic of China Long March 5B #CZ5B rocket re-entered the atmosphere over the south-central Pacific Ocean at 4:01am MDT/10:01 UTC on 11/4. For details on the uncontrolled reentry’s impact location, we once again refer you to the #PRC.

— U.S. Space Command (@US_SpaceCom) November 4, 2022