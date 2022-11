Ρόνι Ράντφορντ πέθανε: Ο σκόρερ του διασημότερου γκολ στο Κύπελλο Αγγλίας

Ο βετεράνος ποδοσφαιριστής Ρόνι Ράντφορντ πέθανε σε ηλικία 79 ετών. Μια από τις κορυφαίες στιγμές της καριέρας του ήταν στο Κύπελλο Αγγλίας, όταν σκόραρε ένα από τα διασημότερα γκολ στην ιστορία της οργάνωσης. Η ομάδα Χέρεφορντ ανέφερε σε ανακοίνωσή της: «Είμαστε συντετριμμένοι στο άκουσμα του θανάτου του Ρόνι και επιθυμούμε να εκφράσουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους του αυτή την πολύ θλιβερή στιγμή. Ο Ρόνι δεν είναι απλώς μέρος της λαογραφίας της Χέρεφορντ Γιουνάιτεντ, είναι μέρος της ιστορίας του ποδοσφαίρου και έχει κρατήσει τη Χέρεφορντ στον ποδοσφαιρικό χάρτη από το 1972. Ο ήπιος τρόπος του και η φιλική και σεμνή προσέγγισή του στη ζωή ήταν η επιτομή του ανθρώπου που ήταν πάντα χαρούμενος που επισκεπτόταν την Edgar Street, για να συναντηθεί με προηγούμενους συμπαίκτες του και να παρακολουθήσει τη σημερινή ομάδα σε δράση».

Ο Ράντφορντ αγωνίστηκε επίσης στην Τσέλτεναμ Τάουν και την ουαλική Νιούπορτ Κάουντι, αλλά η τριετής θητεία του στη Χέρεφορντ μεταξύ 1971 και 1974 ήταν αυτή που τον έκανε γνωστό. Βεβαίως, στην ιστορία πέρασε με το απίθανο γκολ του το 1972 στον παλαιότερο ποδοσφαιρικό θεσμό του πλανήτη. Ο «κεραυνός» του Ράντφορντ από τα 30 μέτρα βοήθησε τη Χέρεφορντ να σημειώσει τη διάσημη νίκη με 2-1 στον τρίτο γύρο του κυπέλλου Αγγλίας επί της ισχυρής Νιούκαστλ. Έτσι, το όνομα του σκόρερ γράφτηκε με χρυσά γράμμα στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.

5 February 1972. In one of the biggest FA Cup upsets, Hereford United beat Newcastle United 2-1 in a 3rd Round Replay. The match included an amazing longe-range goal from Ronnie Radford. pic.twitter.com/birOadrWmi

