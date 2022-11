Χάιντι Κλουμ σκουλήκι: Η βασίλισσα του Halloween επέστρεψε

Αναμφισβήτητα η βασίλισσα όλων των Halloween είναι η… Heidi Klum! Το διάσημο super model για ακόμη μια φορά έκανε τη διαφορά και μας έκανε όλους να ανυπομονούμε για το πως θα μεταμφιεστεί φέτος στις 31η Οκτωβρίου. Η μεγάλη στιγμή έφτασε και η Heidi Klum και φέτος ξεπέρασε τον ίδιο της τον εαυτό με την επική της μεταμφίεση.

heidi klum was a worm this year, and was able to be upright etc but LAY DOWN AND GOT INTERVIEWED AND THIS IS AN AMAZING PICTURE pic.twitter.com/qhuiDU88nA

— fridge better have my money (@kitschbetta) November 1, 2022