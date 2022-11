Κατάρριψη ρωσικών ελικοπτέρων: Το βίντεο του ουκρανικού υπουργείου Αμυνας

Δύο ρωσικά επιθετικά ελικόπτερα λέει ότι η κατέρριψε η αεράμυνα της Ουκρανίας στην περιοχή της Χερσώνας, όπου οι δυνάμεις του Κιέβου έχουν εξαπολύσει αντεπίθεση. Η διοίκηση αεράμυνας της Ουκρανίας ανέφερε ότι μονάδες της αεράμυνάς της που έχουν την έδρα τους στην Οδησσό έπληξαν σε διάστημα μόλις τριών λεπτών τα δύο ρωσικά ελικόπτερα τύπου ΚΑ-52 Alligators, που θεωρούνται τα φονικότερα και επιθετικότερα που διαθέτει η πολεμική μηχανή του Βλαντίμιρ Πούτιν. Η κατάρριψη του πρώτου ρωσικού ελικοπτέρου έγινε στις 18:345 τοπική ώρα και του δεύτερου τρία λεπτά αργότερα.

