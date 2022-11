Η φονική πλημμύρα της Αθήνας – Αγκάλιαζαν τις κολώνες για να σωθούν (vid)

Ήταν πριν από 45 χρόνια ακριβώς, στις 2 Νοεμβρίου 1977, όταν η Αθήνα έζησε μία από τις φονικότερες καταιγίδες της που προκάλεσε παράλληλα και βιβλικές καταστροφές. Ισχυρή βροχόπτωση δημιούργησε μέσα σε λίγες ώρες λιμνοθάλασσες. Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους, σπίτια καταστράφηκαν. Σημειώθηκαν εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης και καταστράφηκαν δίκτυα υδροδότησης. Οι νεκροί έφθασαν περίπου τους 40 και παράλληλα υπήρξαν αρκετοί τραυματίες. Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα ξεκίνησαν ισχυρές καταιγίδες να πλήττουν τον Πειραιά, οι οποίες σε μια περίπου ώρα επηρέασαν και την Αθήνα με πολύ μεγάλα ύψη βροχής. Σύμφωνα με το meteoclub,τα μεγαλύτερα ύψη βροχής μετά από ανάλυση των δεδομένων από την ΕΜΥ εκτιμάται ότι έφτασαν τα 150 mm βροχής στα Δυτικά τμήματα της Αττικής και πάνω από 100 mm στις συνοικίες του Πειραιά.

H ισχυρότερη καταιγίδα απο το 1871 με 39 νεκρούς στην Αθήνα στις 2 Νοεμβρίου 1977.

The heaviest Rainstorm occurred in Athens on the 2 of November 1977 with 165 mm of rain, the highest recorded since 1871. 39 dead were reported https://t.co/OEDuKmN8iP

