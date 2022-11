Πυροβολισμοί ΗΠΑ: Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες σε Σικάγο και Κάνσας

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και περίπου 20 τραυματίστηκαν τη χθεσινή βραδιά του Halloween σε δύο διαφορετικά επεισόδια με πυροβολισμούς στο Κάνσας Σίτι και στο Σικάγο των ΗΠΑ, ανακοίνωσε η αστυνομία. Μεταξύ πέντε και επτά άτομα δέχτηκαν πυροβολισμούς και ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε επεισόδιο με πυροβολισμούς που εκδηλώθηκε σε ένα σπίτι στο Κάνσας Σίτι, όπου περίπου 70 με 100 έφηβοι συμμετείχαν σε πάρτι το βράδυ της Δευτέρας, ανακοίνωσε ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας Καρλ Όουκμαν. Κάποια πρόσωπα, άγνωστα στους ιδιοκτήτες του σπιτιού, ξεκίνησαν να πυροβολούν όταν κλήθηκαν να φύγουν από το σπίτι, είπε ο Όουκμαν στους δημοσιογράφους.

Στο Σικάγο, 14 άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά και ένας έφηβος, τραυματίστηκαν σε πυροβολισμούς από διερχόμενο αυτοκίνητο, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θανάτους, ανακοίνωσε η αστυνομία του Σικάγο. Επτά από τους τραυματίες, ανάμεσά τους και τρεις ανήλικοι, βρίσκονται είτε σε σοβαρή είτε σε κρίσιμη κατάσταση. Δύο δράστες, οι οποίοι επέβαιναν σε ένα σκούρο αυτοκίνητο τύπου SUV άνοιξαν πυρ εναντίον μια ομάδας ανθρώπων που στέκονταν σε μια διασταύρωση, σύμφωνα με την αστυνομία. Δεκατρείς άνθρωποι τραυματίστηκαν από τα πυρά, ενώ ένας χτυπήθηκε από το όχημα, σημείωσε η αστυνομία, διορθώνοντας νεότερη ανακοίνωση η οποία ανέφερε ότι έως και 14 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Η αστυνομία δεν ταυτοποίησε τους δράστες και δεν έχει πληροφορίες σχετικά με το κίνητρό τους, όπως είπε σε συνέντευξη Τύπου ο διευθυντής της αστυνομίας του Σικάγο, ο Ντέιβιντ Μπράουν.

One person was killed and as many as six others injured in a shooting at a Halloween party in Kansas City, KS: https://t.co/8gj79Dq9fv.

As many as 100 high schoolers were gathered at a home when a group of uninvited guests was asked to leave and at least one person opened fire. pic.twitter.com/8CDgOSXgbJ

