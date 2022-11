Σάκκαρη – Πεκγούλα WTA Finals: Η Ελληνίδα τενίστρια νίκησε με 2-0

Η Μαρία Σάκκαρη πραγματοποίησε δυνατή πρεμιέρα στο WΤΑ Finals στο Φορτ Γουόθ του Τέξας, επικρατώντας με 7-6(6), 7-6(4) της Αμερικανίδας Τζέσικα Πεγκούλα, στο εναρκτήριο παιχνίδι του μονού στο τελευταίο τουρνουά της σεζόν. Με όπλα την ενέργεια και το πρώτο σερβίς στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, η Μαρία Σάκκαρη έφθασε στη νίκη μετά από δύο ώρες και 11 λεπτά στην «Dickies Arena», με 2-0 σετ, βάζοντας πλώρη για τη μία από τις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου «Nancy Richey», όπου συμμετέχουν ακόμα η Τυνήσια, Ονς Ζαμπέρ και η Αρίνα Σαμπαλένκα από τη Λευκορωσία.

Η Σάκκαρη πήρε και μια άτυπη ρεβάνς από την Πεγκούλα για τον χαμένο τελικό πριν από εννέα ημέρες στη Γουδαλαχάρα, εκεί όπου η Ελληνίδα τενίστρια κλήθηκε να παίξει τον ημιτελικό και τον τελικό με διαφορά 16 ωρών. Η Σάκκαρη άρχισε τον αγώνα με break στην πρώτη ευκαιρία που δημιούργησε και κρατώντας με δυσκολία το δικό της service game, προηγήθηκε 2-0. Η Πεγκούλα με τρεις winners έφθασε στο 0-40 και στο πρώτο δικό της break για το 2-2, έσωσε δύο πόντους για break της Σάκκαρη και προηγήθηκε 3-2. Η Σάκκαρη στο 6ο game βρέθηκε ξανά σε κίνδυνο 0-30, όμως με βάση το 1ο σερβίς (ήταν σταθερά πάνω από το 70%) και με τέσσερις σερί πόντους έκανε το 3-3.

That's a BIG win for Sakkari 👏

She outlasts Pegula 7-6(6) 7-6(4) in a rematch of the Guadalajara final!#WTAFinals pic.twitter.com/m6bG4QjHO8

— wta (@WTA) November 1, 2022