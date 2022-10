Ζιζέλ διαζύγιο: Η ανακοίνωση και ο λόγος που οδήγησε στον χωρισμό

Διαζύγιο πήραν τελικά η Ζιζέλ Μπούντχεν και ο πρώην σύζυγός της Τομ Μπρέιντι, με το μοντέλο να εξηγεί τους λόγους. Το ζευγάρι, που είναι παντρεμένο εδώ και 13 χρόνια, κατέθεσε αίτηση διαζυγίου το πρωί της Παρασκευής, όπως επιβεβαιώνουν πηγές στο περιοδικό People. Η 42χρονη Ζιζέλ μοιράστηκε αργότερα ένα Instagram Story όπου αναφέρεται στον χωρισμό. «Με πολλή ευγνωμοσύνη για το χρόνο που περάσαμε μαζί, ο Τομ κι εγώ οριστικοποιήσαμε φιλικά το διαζύγιό μας. Η προτεραιότητά μου ήταν πάντα και θα συνεχίσει να είναι τα παιδιά μας, τα οποία αγαπώ με όλη μου την καρδιά» έγραψε. «Θα συνεχίσουμε να είμαστε από κοινού γονείς για να τους δώσουμε την αγάπη, τη φροντίδα και την προσοχή που τους αξίζει πολύ».

Gisele Bündchen announced on Instagram that she has finalized her divorce with Tom Brady. pic.twitter.com/RCaNSLHAwC

